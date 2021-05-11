Путін дав термінове доручення через бійню у казанській гімназії

Володимир Путін після кривавої стрілянини в Казані доручив невідкладно почати працювати над зміною правил обігу зброї / Reuters

Після кривавої стрілянини в гімназії російського міста Казань президент РФ Володимир Путін дав термінове доручення.

Очільник країни доручив терміново почати працювати над посиленням правил обігу зброї, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков журналістам, пише ТАСС.

За словами спікера, Путін доручив голові Росгвардії Віктору Золотову терміново опрацювати нове положення про види зброї, які можуть бути у росіян.

Пєсков додав, що під час опрацювання має бути враховано вид зброї, з якою зловмисник напав на гімназію в Казані.

"...іноді як мисливську зброю реєструють види стрілецького озброєння, які в деяких країнах використовуються як штурмові гвинтівки, і так далі. Це теж буде Росгвардією терміново опрацьовуватися", – пояснив спікер.

Кривава стрілянина в школі в Казані – головні факти

Нагадаємо, 11 травня у Казані зловмисник напав на гімназію №175, за офіційними даними, загинули вісім осіб, є десятки постраждалих.

ЗМІ дізналися, що на гімназію скоїв напад Ільназ Ренатович Галявієв. За непідтвердженими даними, стрілець відкрив вогонь з автомата. Підозрюваного затримано.

Довідка. У РФ оборот зброї контролює держава, а дозвіл на зброю видає Росгвардія.