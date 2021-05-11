Путин дал срочное поручение из-за бойни в казанской гимназии

Владимир Путин после кровавой стрельбы в Казани поручил безотлагательно начать работать над изменением правил оборота оружия / Reuters

После кровавой стрельбы в гимназии российского города Казань президент РФ Владимир Путин дал срочное поручение.

Глава страны поручил срочно начать работать над ужесточением правил оборота оружия, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам, пишет ТАСС.

По словам спикера, Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть у россиян.

Песков добавил, что во время проработки должен быть учтен вид оружия, с которым злоумышленник напал на гимназию в Казани.

"...иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", – объяснил спикер.

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Напомним, 11 мая в Казани злоумышленник напал на гимназию №175, по официальным данным, погибли восемь человек, есть десятки пострадавших.

СМИ узнали, что на гимназию совершил нападение Ильназ Ренатович Галявиев. По неподтвержденным данным, стрелок открыл огонь из автомата. Подозреваемый задержан.

Справка. В РФ оборот оружия контролирует государство, а разрешение на оружие выдает Росгвардия.