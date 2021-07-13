Путін готується до наступу і хоче приховати проблеми Кримського мосту - військовий експерт

Росгвардія матиме можливість приховувати інформацію про поточний стан Керченського мосту / Reuters

Президент Росії Володимир Путін дозволив військовим та бійцям Росгвардії блокувати прохід в Керченській протоці недалеко від тимчасового окупованого Криму. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що дане рішення господаря Кремля має на меті відвернути увагу світової спільноти від перекидання в окупований Крим двох дивізій.

"Росія повернулася до структури армії радянського зразка: полк – дивізія. А ця структура є більш наступальною, ніж оборонною. Тож, Росія готується до наступу", - сказав Жданов в ефірі Obozrevatel TV.

Раніше Російська Федерація оголосила про закриття частини акваторії Чорного моря у напрямку Керченської протоки до кінця жовтня 2021 року. За словами Жданова, перекриття більше торкнеться українських кораблів. Тому що якщо РФ захоче блокувати прохід іноземних судів, то їй доведеться платити неустойку.

Військовий експерт припустив, що завдяки цьому указу Путіна Росгвардія матиме можливість приховувати інформацію про поточний стан Керченського (Кримського) моста в разі, якщо з ним щось трапиться.

"Росгвардія - це більше поліцейський підрозділ, вона може здійснювати комендантську службу для запобігання поширенню будь-якої інформації про реальний технічний стан моста", - сказав Жданов.

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