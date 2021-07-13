Путин готовится к наступлению и хочет скрыть проблемы Крымского моста – военный эксперт

Росгвардия будет иметь возможность скрывать информацию о текущем состоянии Керченского моста / Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил военным и бойцам Росгвардии блокировать проход в Керченском проливе недалеко от временного оккупированного Крыма. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что данное решение хозяина Кремля преследует цель отвлечь внимание мирового сообщества от переброски в оккупированный Крым двух дивизий.

"Россия вернулась к структуре армии советского образца: полк – дивизия. А эта структура является более наступательной, чем оборонной. Так что Россия готовится к наступлению", – сказал Жданов в эфире Obozrevatel TV.

Ранее Российская Федерация объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива до конца октября 2021 года. По словам Жданова, перекрытие больше коснется украинских кораблей. Потому что если РФ захочет блокировать проход иностранных судов, то ей придется платить неустойку.

Военный эксперт предположил, что благодаря этому указу Путина Росгвардия будет иметь возможность скрывать информацию о текущем состоянии Керченского (Крымского) моста в случае, если с ним что-то случится.

"Росгвардия – это больше полицейское подразделение, она может осуществлять комендантскую службу для предотвращения распространения какой-либо информации о реальном техническом состоянии моста", – сказал Жданов.

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