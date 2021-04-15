Россия перекрывает Керченский пролив на полгода

Россия закрыла Керченский пролив для военных и государственных кораблей на полгода.
Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
Как сообщают в МИД Украины, украинские дипломаты на данное решение РФ готовят ноту протеста.
Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года.
Таким образом, в течение указанного времени через Керченский пролив запрещено проходить всем военным кораблям и государственным судам, кроме российских.
Как сообщают в министерстве иностранных дел Украины это "очередная попытка в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".
Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
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МИД назвал это доказательством того, что Россия не собирается прекращать агрессию против Украины с использованием военных и гибридных методов.
Дипломаты потребовали от РФ немедленно отменить решение о перекрытии пролива и призвали международных партнеров усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль с этой целью.
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Военные корабли США в Черном море - о чем ранее сообщал Главред:
- В Вашингтоне в связи со стягиванием Россией войск к границам Украины приняли решение о размещении военных кораблей США в Черное море. Предполагалось, что корабли будут находиться в черноморской акватории с 4-5 апреля по 14-15 мая. До этого Штаты получили соответствующее разрешение от Турции, контролирующей проливы Босфор и Дарданеллы.
- В Минобороны США заявляли, что отправка кораблей американских военно-морских сил должна продемонстрировать контроль Вашингтона над ситуацией. Также в Америке обещали запустить разведывательные самолеты над Черным морем с целью контроля перемещения войск РФ в оккупированном Крыму.