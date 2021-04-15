Россия перекрывает Керченский пролив на полгода

РФ перекрывает Керченский пролив / УНИАН

Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

Как сообщают в МИД Украины, украинские дипломаты на данное решение РФ готовят ноту протеста.

Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября этого года.

Таким образом, в течение указанного времени через Керченский пролив запрещено проходить всем военным кораблям и государственным судам, кроме российских.

Как сообщают в министерстве иностранных дел Украины это "очередная попытка в ​​нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства".

Кроме того, это является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

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МИД назвал это доказательством того, что Россия не собирается прекращать агрессию против Украины с использованием военных и гибридных методов.

Дипломаты потребовали от РФ немедленно отменить решение о перекрытии пролива и призвали международных партнеров усилить политическое и дипломатическое давление на Кремль с этой целью.

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