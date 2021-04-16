Путін-Клутін: Байден переплутав прізвище президента Росії

Джо Байден обмовився перед камерами / Фото Reuters

Президент США Джо Байден, виступаючи 15 квітня в Білому домі з промовою, присвяченою політиці Вашингтона щодо Москви, кілька разів обмовився.

Американський лідер переплутав ескалацію та вакцинацію та неправильно вимовив прізвище президента РФ Володимира Путіна. Промова Байдена опублікована на YоuTube-каналі USA TODAY.

"Я також ясно дав зрозуміти президенту Клутіну...", - сказав Байден.

Після цього він одразу виправив допущену помилку: "Путіну, що США непохитні в підтримці своїх союзників і партнерів в Європі".

Крім того, Байден мало не переплутав слово "ескалація" зі словом "вакцинація".

"Сполучені Штати не збираються починати цикл вакцин... ескалації (відносин, - ред.) і конфлікт з Росією", - сказав Байден.

Нагадаємо, 18 березня президент США Джо Байден обмовився під час виступу перед камерами. Він назвав віцепрезидента Камалу Харріс президентом. Виступ Байдена в адміністрації був присвячений темпам вакцинації в Сполучених Штатах.

10 березня Джо Байдена підвела пам'ять, коли він виступав з промовою, присвяченою жінкам-військовослужбовцям у лавах американської армії.

Зокрема, 78-річний американський лідер забув ім'я міністра оборони Ллойда Остіна і назву очолюваного ним відомства - Пентагону.

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