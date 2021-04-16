Путін-Клутін: Байден переплутав прізвище президента Росії

Під час промови в Білому домі американський лідер обмовився. Він неправильно вимовив прізвище Володимира Путіна і мало не переплутав ескалацію та вакцинацію.
Президент США Джо Байден, виступаючи 15 квітня в Білому домі з промовою, присвяченою політиці Вашингтона щодо Москви, кілька разів обмовився.
Американський лідер переплутав ескалацію та вакцинацію та неправильно вимовив прізвище президента РФ Володимира Путіна. Промова Байдена опублікована на YоuTube-каналі USA TODAY.
"Я також ясно дав зрозуміти президенту Клутіну...", - сказав Байден.
Після цього він одразу виправив допущену помилку: "Путіну, що США непохитні в підтримці своїх союзників і партнерів в Європі".
Крім того, Байден мало не переплутав слово "ескалація" зі словом "вакцинація".
"Сполучені Штати не збираються починати цикл вакцин... ескалації (відносин, - ред.) і конфлікт з Росією", - сказав Байден.
Нагадаємо, 18 березня президент США Джо Байден обмовився під час виступу перед камерами. Він назвав віцепрезидента Камалу Харріс президентом. Виступ Байдена в адміністрації був присвячений темпам вакцинації в Сполучених Штатах.
10 березня Джо Байдена підвела пам'ять, коли він виступав з промовою, присвяченою жінкам-військовослужбовцям у лавах американської армії.
Зокрема, 78-річний американський лідер забув ім'я міністра оборони Ллойда Остіна і назву очолюваного ним відомства - Пентагону.
Нові санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії вже відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США та пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.