Путін оголосив про "бізнес" представників влади України у Росії і Криму

Путін вважає арешт Медведчука політичним переслідуванням / Reuters

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що багато осіб, які входять до вищих ешелонів влади України, володіють бізнесом не тільки на території РФ, але і в окупованому Криму. За його словами, щодо цих людей не застосовуються будь-які заходи, на відміну від ситуації з Віктором Медведчуком.

"Хоча багато, в тому числі особи з вищого політичного керівництва країни активно працюють протягом багатьох років у Росії і, до речі кажучи, у (окупованому) Криму теж. І нічого, це вважається нормою", - сказати Путін під час своєї заяви на нараді Радбезу РФ.

Арешт Віктора Медведчука