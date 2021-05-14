Путін оголосив про "бізнес" представників влади України у Росії і Криму

Путін звинуватив Україну в переслідуванні з політичних мотивів осіб, які працюють з Москвою в економічній сфері.
Президент Росії Володимир Путін стверджує, що багато осіб, які входять до вищих ешелонів влади України, володіють бізнесом не тільки на території РФ, але і в окупованому Криму. За його словами, щодо цих людей не застосовуються будь-які заходи, на відміну від ситуації з Віктором Медведчуком.
"Хоча багато, в тому числі особи з вищого політичного керівництва країни активно працюють протягом багатьох років у Росії і, до речі кажучи, у (окупованому) Криму теж. І нічого, це вважається нормою", - сказати Путін під час своєї заяви на нараді Радбезу РФ.
Арешт Віктора Медведчука
- У четвер, 13 травня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчук, якого держава звинувачує у державній зраді. Суд відправив Медведчука під домашній арешт до 9 липня.
- За два дні до цього на спільному брифінгу голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедиктової були озвучені звинувачення Медведчуку в державній зраді. Згідно з даними правоохоронців, його звинувачують у змові з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі на території окупованого Криму, передачі Москві секретних даних щодо одного з підрозділів ЗСУ і причетності до створення організації Промінь, завданням якої був вплив на ситуацію в Україні за допомогою трудових мігрантів.
- Російський президент Володимир Путін, коментуючи арешт Медведчука, назвав цейпроцес "зачисткою політичного поля" від тих сил, які виступають за мир з Росією і врегулювання конфлікту на Донбасі.
Автор: Андрій Ганжа