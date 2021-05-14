Путин объявил о "бизнесе" представителей властей Украины в России и Крыму

Путин обвинил Украину в преследовании по политическим мотивам лиц, которые работают с Москвой в экономической сфере.
Президент России Владимир Путин утверждает, что многие лица, которые входят в высшие эшелоны власти Украины, владеют бизнесом не только на территории РФ, но и в оккупированном Крыму. По его словам, в отношении этих людей не применяются какие-либо меры, в отличие от ситуации с Виктором Медведчуком.
"Хотя многие, в том числе лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в (оккупированном) Крыму тоже. И ничего, это считается нормой", - сказал Путин в ходе своего заявление на совещании Совбеза РФ.
Арест Виктора Медведчука
- В четверг, 13 мая, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчук, которого государство обвиняет в государственной измене. Суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля.
- За два дня до этого на совместном брифинге главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой были озвучены обвинения Медведчуку в государственной измене. Согласно данным правоохранителей, его обвиняют в сговоре с РФ для добычи нефти и газа в Черном море на территории оккупированного Крыма, передаче Москве секретных данных об одном из подразделений ВСУ и причастности к созданию организации Промінь, задачей которой являлось влияние на ситуацию в Украине при помощи трудовых мигрантов.
- Российский президент Владимир Путин, комментируя арест Медведчука, назвал данный процесс "зачисткой политического поля" от тех сил, которые выступают за мир с Россией и урегулирование конфликта на Донбассе.
Автор: Андрей Ганжа