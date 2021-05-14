Путин объявил о "бизнесе" представителей властей Украины в России и Крыму

Путин считает арест Медведчука политическим преследованием / Reuters

Президент России Владимир Путин утверждает, что многие лица, которые входят в высшие эшелоны власти Украины, владеют бизнесом не только на территории РФ, но и в оккупированном Крыму. По его словам, в отношении этих людей не применяются какие-либо меры, в отличие от ситуации с Виктором Медведчуком.

"Хотя многие, в том числе лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в (оккупированном) Крыму тоже. И ничего, это считается нормой", - сказал Путин в ходе своего заявление на совещании Совбеза РФ.

Арест Виктора Медведчука