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Путін зізнався, чого очікує від зустрічі з Байденом

4 червня 2021, 19:25

Президент РФ розраховує, що зустріч з Байденом відбудеться в позитивному ключі, але не очікує нічого проривного у відносинах РФ і США

Путина
Путін зізнався, чого чекає від зустрічі з Байденом / Reuters

Лідер росіян Володимир Путін зізнався, що не очікує "нічого проривного" у відносинах із Вашингтоном під час зустрічі з президентом США Джо Байденом. При цьому він припускає, що зустріч відбудеться у "в позитивному ключі", повідомляє ТАСС.

"Путін розраховує, що зустріч з Байденом пройде в позитивному ключі, але не очікує нічого проривного у відносинах РФ і США", - йдеться в повідомленні.

Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що має намір підняти на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання щодо неприпустимості порушення прав людини. Американський лідер хоче дати "ясно йому зрозуміти", що Вашингтон не діятиме в цьому питанні.

Зустріч Байдена і Путіна-про що раніше писав Главред:

24 травня відбулися консультації США та Росії перед самітом двох держав у Женеві і зустріччю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна. За підсумками дискусії сторони підтвердили намір провести відповідний захід і опублікували заяви.

25 травня в Білому домі і Кремлі зробили офіційні заяви про те, що американо-Російський саміт відбудеться 16 червня в Женеві.

2 червня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що в ході переговорів Байден і Путін мають намір обговорити ситуацію в області кібербезпеки.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі також заявила, що Байден планує поговорити з Путіним про хакерські атаки. Вона не виключила сценарію застосування США нових заходів проти Росії через кібератаки на компанію JBS.

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