Путин признался, чего ожидает от встречи с Байденом

Путин признался, чего ждет от встречи с Байденом / Reuters

Лидер россиян Владимир Путин признался, что не ожидает "ничего прорывного" в отношениях с Вашингтоном в ходе встречи с президентом США Джо Байденом. При этом он предполагает, что встреча пройдет "в позитивном ключе", сообщает ТАСС.

"Путин рассчитывает, что встреча с Байденом пройдет в позитивном ключе, но не ожидает ничего прорывного в отношениях РФ и США", - говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден недавно заявил, что намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер хочет дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет бездействовать в этом вопросе.

Встреча Байдена и Путина - о чем ранее писал Главред:

24 мая состоялись консультации США и России перед саммитом двух государств в Женеве и встречей президентов Джо Байдена и Владимира Путина. По итогам дискуссии стороны подтвердили намерение провести соответствующее мероприятие и опубликовали заявления.

25 мая в Белом доме и Кремле сделали официальные заявления о том, что американо-российский саммит состоится 16 июня в Женеве.

2 июня спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что в ходе переговоров Байден и Путин намерены обсудить ситуацию в области кибербезопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что Байден планирует поговорить с Путиным о хакерских атаках. Она не исключила сценария применения США новых мер против России по причине кибератаки на компанию JBS.