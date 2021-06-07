Путін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"

Україна повинна вести перемовини з "ЛДНР" і надати ОРДЛО особливий статус - Путін / Reuters

Російський президент Володимир Путін вважає, що для врегулювання військового конфлікту на Донбасі Київ повинен дотримуватися Мінських угод, які нібито включають діалог української влади з підконтрольними Москві бойовиками "ДНР" і "ЛНР". Глава Європейської Ради Шарль Мішель, у свою чергу, заявив про підтримку Євросоюзом територіальної цілісності і суверенітету України і сказав, що РФ несе відповідальність за вирішення конфронтації на сході української держави. Про це йдеться у заявах Брюсселя і Москви за підсумками телефонної розмови Мішеля і Путіна.

Як повідомляє пресслужба Європейської ради, голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови він підтвердив підтримку територіальної цілісності України і підкреслив відповідальність Москви за конфлікт на Донбасі.

"Під час дзвінка президент Європейської ради підтвердив незмінну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підкреслив відповідальність Росії за повне виконання Мінських угод", - зазначено у заяві.читайте такожУ Путіна вибухнули ультиматумом на адресу Києва щодо ситуації з війною на Донбасі

У Кремлі, в свою чергу, заявили, що сторони перемовин визнали другі Мінські угоди, підписані у 2015 році, безальтернативною базою врегулювання конфлікту на Донбасі. Як вважає російський президент Володимир Путін, основою виконання домовленостей є перемовини Києва з "ЛДНР" і надання ОРДЛО особливого статусу.

"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнської кризи з обох сторін констатовано, що Мінський "Комплекс заходів" 2015 року залишається безальтернативною основою врегулювання. Президент Росії акцентував необхідність неухильного виконання київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - підкреслили у пресслужбі глави російської держави.

Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський 20 травня зробив заяву про те, що Банкова і Кремль вже ведуть перемовини про організацію зустрічі українського гаранта з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив перемовини з Офісом президента щодо зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, діалог веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак у Москві сумніваються, що вдасться узгодити деталі такого заходу.

Президент Зеленський вважає, що перемовини щодо врегулювання військового конфлікту Росії та України треба вести на трьох напрямках: у складі нормандської четвірки, у форматі прямого діалогу з Путіним і підключенням до процесу США.

Радник делегації Києва у ТКГ Олексій Арестович припустив, що Зеленський і Путін можуть домовитися щодо низки питань відносно Донбасу, однак Києву і Москві буде складно вирішити питання існування "ДНР" і "ЛНР".