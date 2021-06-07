Путін вибухнув вимогою до України щодо Донбасу і зробив заяву про "ЛДНР"

Росія несе відповідальність за врегулювання конфлікту на Донбасі, сказав Шарль Мішель.
Російський президент Володимир Путін вважає, що для врегулювання військового конфлікту на Донбасі Київ повинен дотримуватися Мінських угод, які нібито включають діалог української влади з підконтрольними Москві бойовиками "ДНР" і "ЛНР". Глава Європейської Ради Шарль Мішель, у свою чергу, заявив про підтримку Євросоюзом територіальної цілісності і суверенітету України і сказав, що РФ несе відповідальність за вирішення конфронтації на сході української держави. Про це йдеться у заявах Брюсселя і Москви за підсумками телефонної розмови Мішеля і Путіна.
Як повідомляє пресслужба Європейської ради, голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови він підтвердив підтримку територіальної цілісності України і підкреслив відповідальність Москви за конфлікт на Донбасі.
"Під час дзвінка президент Європейської ради підтвердив незмінну підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і підкреслив відповідальність Росії за повне виконання Мінських угод", - зазначено у заяві.читайте такожУ Путіна вибухнули ультиматумом на адресу Києва щодо ситуації з війною на Донбасі
У Кремлі, в свою чергу, заявили, що сторони перемовин визнали другі Мінські угоди, підписані у 2015 році, безальтернативною базою врегулювання конфлікту на Донбасі. Як вважає російський президент Володимир Путін, основою виконання домовленостей є перемовини Києва з "ЛДНР" і надання ОРДЛО особливого статусу.
"Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнської кризи з обох сторін констатовано, що Мінський "Комплекс заходів" 2015 року залишається безальтернативною основою врегулювання. Президент Росії акцентував необхідність неухильного виконання київською владою всіх раніше досягнутих домовленостей, насамперед щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та правового оформлення особливого статусу Донбасу", - підкреслили у пресслужбі глави російської держави.
Перемовини щодо Донбасу
Президент України Володимир Зеленський 20 травня зробив заяву про те, що Банкова і Кремль вже ведуть перемовини про організацію зустрічі українського гаранта з главою РФ Володимиром Путіним.
Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив перемовини з Офісом президента щодо зустрічі Путіна і Зеленського. За його словами, діалог веде заступник голови АП РФ Дмитро Козак. Однак у Москві сумніваються, що вдасться узгодити деталі такого заходу.
Президент Зеленський вважає, що перемовини щодо врегулювання військового конфлікту Росії та України треба вести на трьох напрямках: у складі нормандської четвірки, у форматі прямого діалогу з Путіним і підключенням до процесу США.
Радник делегації Києва у ТКГ Олексій Арестович припустив, що Зеленський і Путін можуть домовитися щодо низки питань відносно Донбасу, однак Києву і Москві буде складно вирішити питання існування "ДНР" і "ЛНР".