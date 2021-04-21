"Путін - убивця": в Росії пройшли масові протести через Навального

У Росії почалися протести на підтримку Навального / Reuters

У Росії знову почалися протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який голодує в колонії, вимагаючи, щоб до нього допустили незалежного лікаря через болі у спині та ногах. У ФСВП стверджують, що Навальний отримує всю медичну допомогу, а лікарі оцінюють його стан як задовільний.

Протягом дня в Росії затримано вже понад 1000 прихильників Навального, повідомляє ОВД-Инфо. Команда опозиціонера оголосила про проведення мітингів за Олексія Навального 21 квітня о 19:00 за місцевим часом на центральних площах міст Росії. Всього було заявлено 165 міст країни. Першими вийшли на протести жителі Далекого Сходу.

Наймасовіша акція пройшла у Москві на Манежній площі. На сайті руху "Свободу Навальному" про своє бажання прийти на мітинг у столиці заявило 120 тисяч осіб. На Палацову площу у Санкт-Петербурзі готові були вийти 58 тисяч осіб.

Протести в Росії 21 квітня / Reuters

Затримання протестувальників

Як повідомляє телеграм-канал Протестная Россия, почалися затримання на акції у Петербурзі. Людей затримували в Олександрівському саду.

Крім того, у Петербурзі на Сенатській площі присутні почали скандувати "Раз-два-три, Путін йди!".

Водночас у Москві поліція перекривала Тверську. Пробратися на Манежну було майже неможливо - вона оточена з усіх боків.

Трохи згодом люди все ж дійшли до Манежної площі у Москві. Точніше, до огорож біля неї.

Після кричалки "Путін - убивця!" у челябінських тітушок і перевертнів здали нерви. Там почалися грубі затримання.

За оцінкою МВС, на акцію в підтримку Навального в Москві вийшли шість тисяч осіб. Соратники Навального пропонують множити цю оцінку на 10.

У несанкціонованій акції в Петербурзі, за даними МВС, беруть участь орієнтовно 4,5 тисячі осіб.

Ситуація з Навальним - про що йшлося раніше: