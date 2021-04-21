"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального

В России начались протесты в поддержку Навального / Reuters

В России опять начались протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который голодает в колонии, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В течение дня в России задержано уже более 1000 сторонников Навального, сообщает ОВД-Инфо. Команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего было заявлено 165 городов страны. Первыми вышли на протесты жители Дальнего Востока.

Самая массовая акция прошла в Москве на Манежной площади. На сайте движения "Свободу Навальному" о своем желании прийти на митинг в столице заявило 120 тысяч человек. На Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге готовы были выйти 58 тысяч человек.

Протесты в России 21 апреля / Reuters

Задержания протестующих

Как сообщает телеграм-канал Протестная Россиия, начались задержания на акции в Петербурге. Людей задерживали в Александровском саду.

Кроме того, в Петербурге на Сенатской площади собравшиеся начали скандировать "Раз-два-три, Путин уходи!".

В то же время в Москве полиция перекрывала Тверскую. Пробраться на Манежную было практически невозможно - она оцеплена со всех сторон.

Чуть позже люди все-таки дошли до Манежной площади в Москве. Точнее, до ограждений возле нее.

После кричалки "Путин — убийца!" у челябинских титушек и оборотней сдали нервы. Там начались грубые задержания.

По оценке МВД, на акцию в поддержку Навального в Москве вышли шесть тысяч человек. Соратники Навального предлагают умножать эту оценку на 10.

В несанкционированной акции в Петербурге, по данным МВД, участвуют около 4,5 тысячи челов­ек.

Ситуация с Навальным – о чем сообщалось ранее: