"Путин – убийца": в России прошли массовые протесты из-за Навального

Команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России.
В России опять начались протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который голодает в колонии, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
В течение дня в России задержано уже более 1000 сторонников Навального, сообщает ОВД-Инфо. Команда оппозиционера объявила о проведении митингов за Алексея Навального 21 апреля в 19:00 по местному времени на центральных площадях городов России. Всего было заявлено 165 городов страны. Первыми вышли на протесты жители Дальнего Востока.
Самая массовая акция прошла в Москве на Манежной площади. На сайте движения "Свободу Навальному" о своем желании прийти на митинг в столице заявило 120 тысяч человек. На Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге готовы были выйти 58 тысяч человек.
Задержания протестующих
Как сообщает телеграм-канал Протестная Россиия, начались задержания на акции в Петербурге. Людей задерживали в Александровском саду.
Кроме того, в Петербурге на Сенатской площади собравшиеся начали скандировать "Раз-два-три, Путин уходи!".
В то же время в Москве полиция перекрывала Тверскую. Пробраться на Манежную было практически невозможно - она оцеплена со всех сторон.
Чуть позже люди все-таки дошли до Манежной площади в Москве. Точнее, до ограждений возле нее.
После кричалки "Путин — убийца!" у челябинских титушек и оборотней сдали нервы. Там начались грубые задержания.
По оценке МВД, на акцию в поддержку Навального в Москве вышли шесть тысяч человек. Соратники Навального предлагают умножать эту оценку на 10.
В несанкционированной акции в Петербурге, по данным МВД, участвуют около 4,5 тысячи человек.
Ситуация с Навальным – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли 23 января и 31 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше.