Путін узаконив своє президентство до 84-х років

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволить йому обратися главою держави ще двічі.

Як пише Російська служба ВВС, документ був прийнятий відповідно до поправок до Конституції, запропонованих Путіним.

Відповідно до Закону 19-ФЗ "Про вибори президента РФ", обиратися президентом не має права громадянин Росії, який займав цю посаду два терміни або займає на день офіційної публікації рішення про призначення виборів посаду президента другий термін.

У той же час на Путіна це положення не поширюється - згідно із законом, не враховується число президентських термінів, які людина займала на момент вступу в силу поправок до Конституції.

Зазначимо, що Путін обирався президентом у 2000-му, 2004-му, 2012-му і 2018 роках. Тепер він зможе балотуватися в 2024-му і 2030 роках.

Додамо, що після закінчення останнього ймовірного терміну повноважень, Путіну буде вже 84 роки.

Поправки до Конституції РФ: