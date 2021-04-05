Путин узаконил свое президентство до 84-х лет

Владимир Путин сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды.
Как пишет Русская служба ВВС, документ был принят в соответствии с поправками в Конституцию, предложенные Путиным.
В соответствии с законом 19-ФЗ "О выборах президента РФ", избираться президентом не имеет права гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официальной публикации решения о назначении выборов должность президента второй срок.
В то же время на Путина это положение не распространяется - согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции.
Отметим, что Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах.
Добавим, что по окончании последнего вероятного срока полномочий, Путину будет уже 84 года.
Поправки в Конституцию РФ и обнуление сроков Путина:
- 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию. В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.
- 25 июня 2020 года началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, оно закончилось через неделю - 1 июля.
- Российский Центризбирком подсчитал голоса и решил, что большинство граждан поддержали внесение поправок в Основной закон.
- В то же время пользователи соцсетей писали, что множество жителей России проголосовали против внесения поправок в Конституцию РФ. Свои слова они иллюстрировали данными избирательных комиссий и фотокопиями протоколов.