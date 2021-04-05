Путин узаконил свое президентство до 84-х лет

Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит ему избраться главой государства еще дважды.

Как пишет Русская служба ВВС, документ был принят в соответствии с поправками в Конституцию, предложенные Путиным.

В соответствии с законом 19-ФЗ "О выборах президента РФ", избираться президентом не имеет права гражданин России, занимавший эту должность два срока или занимающий на день официальной публикации решения о назначении выборов должность президента второй срок.

В то же время на Путина это положение не распространяется - согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые человек занимал на момент вступления в силу поправок к Конституции.

Отметим, что Путин избирался президентом в 2000-м, 2004-м, 2012-м и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024-м и 2030 годах.

Добавим, что по окончании последнего вероятного срока полномочий, Путину будет уже 84 года.

Поправки в Конституцию РФ и обнуление сроков Путина: