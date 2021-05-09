Путін у День Перемоги "брязкав" зброєю і розповів росіянам про недобитих карателів

9 травня в Росії відзначають 76-ту річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У Москві з цього приводу пройшов парад. З трибуни до глядачів параду звернувся глава Кремля Володимир Путін.

"Ми завжди пам'ятатимемо, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ", - заявив російський лідер, його цитує ТАСС.

Він зазначив, що люди різних національностей і віросповідань билися "за кожну п'ядь рідної землі", і підкреслив доблесть радянських воїнів. День Перемоги завжди буде для Росії священним, сказав Путін.

У своїй промові Путін також зазначив, що тим, хто "знову замишляє агресивні плани", немає виправдання і вибачення.

"Сьогодні ми бачимо збіговисько недобитих карателів, спроби переписати історію, виправдати злочинців. Росія послідовно відстоює міжнародне право, водночас ми будемо твердо відстоювати наші інтереси", - сказав він.

Разом з президентом Росії на Красну площу приїхав почесний і єдиний гість параду, президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Відзначимо, під час параду в Москві Путін продемонстрував свою військову міць. Людям показали "Іскандери-М" 112-ї гвардійської ракетної Новоросійської бригади і БТР-82А, танки Т-34-85, бойові машини "Тайфун-ВДВ" і "Тайфун-ППО", бойові модулі "Епоха" і БМП-2 з системою "Бережок".

Також на Красній площі показали колону танків Т-72б3м, проїхали танки Т-90м "Прорив" і Т-14 "Армата". Показали на параді дивізіон модернізованих реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 і "Бук-М3" 53-ї зенітної ракетної Берлінської бригади, бойові багатофункціональні робототехнічні комплекси "Уран-9" і стратегічні ракетні комплекси "Ярс".

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