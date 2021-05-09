Путін у День Перемоги "брязкав" зброєю і розповів росіянам про недобитих карателів

У своїй промові Путін також зазначив, що тим, хто "знову замишляє агресивні плани", немає виправдання і вибачення.
9 травня в Росії відзначають 76-ту річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. У Москві з цього приводу пройшов парад. З трибуни до глядачів параду звернувся глава Кремля Володимир Путін.
"Ми завжди пам'ятатимемо, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ", - заявив російський лідер, його цитує ТАСС.
Він зазначив, що люди різних національностей і віросповідань билися "за кожну п'ядь рідної землі", і підкреслив доблесть радянських воїнів. День Перемоги завжди буде для Росії священним, сказав Путін.
У своїй промові Путін також зазначив, що тим, хто "знову замишляє агресивні плани", немає виправдання і вибачення.
"Сьогодні ми бачимо збіговисько недобитих карателів, спроби переписати історію, виправдати злочинців. Росія послідовно відстоює міжнародне право, водночас ми будемо твердо відстоювати наші інтереси", - сказав він.
Разом з президентом Росії на Красну площу приїхав почесний і єдиний гість параду, президент Таджикистану Емомалі Рахмон.
Відзначимо, під час параду в Москві Путін продемонстрував свою військову міць. Людям показали "Іскандери-М" 112-ї гвардійської ракетної Новоросійської бригади і БТР-82А, танки Т-34-85, бойові машини "Тайфун-ВДВ" і "Тайфун-ППО", бойові модулі "Епоха" і БМП-2 з системою "Бережок".
Також на Красній площі показали колону танків Т-72б3м, проїхали танки Т-90м "Прорив" і Т-14 "Армата". Показали на параді дивізіон модернізованих реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", зенітно-ракетні комплекси Тор-М2 і "Бук-М3" 53-ї зенітної ракетної Берлінської бригади, бойові багатофункціональні робототехнічні комплекси "Уран-9" і стратегічні ракетні комплекси "Ярс".
Російська агресія - про що йшлося раніше:
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів до місць їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський 27 квітня побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.
- Попри те, що Росія вирішила відвести частину військ від України, Америка попередила Москву, що все одно пильно стежить за цим процесом, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що не всі війська відходять від України.