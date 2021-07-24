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П'яна жінка за кермом авто в'їхала в автобус з українцями в Польщі: всі в лікарні

24 липня 2021, 14:10

За даними поліції, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Всього в автобусі перебувало 7 громадян України.

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П'яна жінка за кермом авто в'їхала в автобус з українцями в Польщі: всі в лікарні / RMF 24

У Польщі вранці в суботу, 24 липня, на трасі автобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. Унаслідок аварії до лікарні госпіталізували 10 осіб, троє з них у важкому стані.

Як повідомляє RMF 24, аварія сталася в Лодзинському воєводстві Польщі на трасі біля міста Радомсько. Там зіткнулися і перекинулися в кювети на протилежних сторонах дороги автобус Volkswagen і Nissan Qashqai.

За інформацією видання, в салоні автобуса було 9 пасажирів, серед них сім громадян України. Постраждали всі, а також водій легкового автомобіля.

За даними поліції Радомська, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Постраждалі в лікарнях.

Також госпіталізовано 36-річну мешканку гміни Ґідле, яка була за кермом Nissan. Перший тест на алкоголь показав 4 проміле міцного напою в організмі. Поліція попередньо встановила, що жінка спровокувала зіткнення з автобусом, бо несподівано виїхала на протилежну смугу руху.

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На місці ДТП працює поліція за участю прокурора.

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На відео - подробиці аварії:

Усього в автобусі було 57 осіб, у тому числі двоє водіїв. Найсильніший удар отримали не пристебнуті ременем безпеки пасажири. Їх розкидало по салону.

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