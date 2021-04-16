Розкрито спільну позицію Меркель і Трюдо щодо агресії РФ проти України

Ангела Меркель поговорила з Джастіном Трюдо про Україну / Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели розмову й зокрема обговорили агресивні кроки Росії щодо України.

Політики підкреслили, що підтримують територіальну цілісність української держави, йдеться на сайті Трюдо.

У повідомленні наголошується, що Меркель та Трюдо глибоко стурбовані маневрами російських сил.

"Два лідери поділилися своєю глибокою стурбованістю з приводу недавніх військових дій Росії у Криму та вздовж кордону з Україною. Вони підкреслили свою прихильність суверенітету, безпеці й територіальній цілісності України...", – поділилися у Трюдо.

Нові агресивні дії РФ стосовно України – що потрібно знати

Головнокомандувач української армії Руслан Хомчак наприкінці березня поділився, що Росія стягує війська до східного кордону України нібито для підготовки до військових навчань Захід 2021. Також з'явилася інформація, що РФ перекидає війська у Крим.

Наприкінці березня на захопленій частині Донбасу проросійські бойовики стали активніше атакувати позиції українських військовослужбовців.

Президент Володимир Зеленський стверджував, що РФ стягнула війська до рубежів України, щоб під час переговорів щодо Донбасу створити атмосферу тиску.

На початку квітня Ангела Меркель та російський президент Володимир Путін поговорили про ситуацію біля кордону України.

Уряд Німеччини повідомив, що канцлер зажадала згорнути військові зусилля біля рубежів, щоб стабілізувати ситуацію на Донбасі. Пізніше прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Меркель нічого не вимагала.