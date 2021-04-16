Раскрыта общая позиция Меркель и Трюдо насчет агрессии РФ против Украины

Ангела Меркель поговорила с Джастином Трюдо об Украине / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели разговор и в частности обсудили агрессивные шаги России в отношении Украины.

Политики подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность украинского государства, говорится на сайте Трюдо.

В сообщении отмечается, что Меркель и Трюдо глубоко обеспокоены маневрами российских сил.

"Два лидера поделились своей глубокой обеспокоенностью по поводу недавних военных действий России в Крыму и вдоль границы с Украиной. Они подчеркнули свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Украины…", – поделились у Трюдо.

Новые агрессивные действия РФ в отношении Украины – что нужно знать

Главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак в конце марта поделился, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины якобы для подготовки к военным учениям Запад 2021. Также появилась информация, что РФ перебрасывает войска в Крым.

В конце марта на захваченной части Донбасса пророссийские боевики стали активнее атаковать позиции украинских военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что РФ стянула войска к рубежам Украины, чтобы во время переговоров по Донбассу создать атмосферу давления.

В начале апреля Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин поговорили о ситуации возле границы Украины.

Правительство Германии сообщило, что канцлер потребовала свернуть военные усилия возле рубежей, чтобы стабилизировать ситуацию на Донбассе. Позже пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Меркель ничего не требовала.