В Минобороны РФ сообщили, сколько сил стянули к границе Украины

Российские войска стянуты к границе для выполнения учебно-боевых задач, заявил Шойгу.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что РФ в рамках проверки боеготовности перебросила на свои западные границы две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.
Войска переброшены к границе за три недели для выполнения учебно-боевых задач, рассказал глава Минобороны России во время совещания в Североморске, пишет ТАСС.
По его словам, маневры являются реакцией на "угрожающую" военную деятельность Североатлантического альянса (НАТО).
Шойгу заявил, что все проверочные мероприятия планируют завершить на протяжении двух недель, говорится в Telegram-канале РИА Новости.
Напомним, на западе РФ граничит с Украиной. Значительную часть границы Киев не контролирует – она находится под контролем боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия.
Новые агрессивные шаги России в отношения с Украиной – что необходимо знать
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что Россия стягивает войска к восточной границе нашей страны и мотивирует свои действия подготовкой к военным учениям Запад 2021.
- В этот же период боевики стали активнее атаковать позиции украинских военных.
- Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что маневры связаны с повышенной активностью стран-членов НАТО. Спикер также утверждал, что к рубежам не стянуто много сил. Песков подчеркивал, что никто не готовится к войне.
- Напомним, Украина отказалась от внеблокового статуса после того, как Россия в 2014 году захватила Крым и вторглась на часть Донбасса. Киев начал укреплять отношения с Альянсом.
- Блок поддерживает Украину и в частности в ответ на агрессивные действия РФ отправлял свои корабли в Черное море.