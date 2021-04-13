В Минобороны РФ сообщили, сколько сил стянули к границе Украины

На западной границе России находятся две армии и соединения десантников, утверждает Сергей Шойгу / УНИАН

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что РФ в рамках проверки боеготовности перебросила на свои западные границы две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Войска переброшены к границе за три недели для выполнения учебно-боевых задач, рассказал глава Минобороны России во время совещания в Североморске, пишет ТАСС.

По его словам, маневры являются реакцией на "угрожающую" военную деятельность Североатлантического альянса (НАТО).

Шойгу заявил, что все проверочные мероприятия планируют завершить на протяжении двух недель, говорится в Telegram-канале РИА Новости.

Напомним, на западе РФ граничит с Украиной. Значительную часть границы Киев не контролирует – она находится под контролем боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия.

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