Розчавило вантажівкою на очах коханої: зірка TikTok загинув у моторошній ДТП

Блогер вилетів через бічне скло / скріншот

Популярний в США відеоблогер Timbo the Redneck (справжнє ім'я – Тімоті Холл) загинув в результаті моторошної дорожньо-транспортної пригоди, знімаючи відео для популярної серед молоді медіаплатформи TikTok.

Зазначається, що 18-річний блогер дрифтував на своїй вантажівці, коли не впорався з керуванням і вилетів через бічне скло. Автомобіль перекинувся слідом і розчавив юнака, повідомляє New York Post.

"" хочу подякувати всім прихильникам, які у нього були. Він любив TikTok і просто вірив всім, хто його підтримував. Це дуже багато значило для нього, – сказала мати Тімоті в оприлюдненому в мережі емоційному відеозверненні. Жінка подякувала підписникам хлопця, додавши, що нових відео більше не буде.

У момент аварії в машині знаходився також приятель і дівчина блогера – чи постраждав хтось із них, не уточнюється. "Вантажівка просто перекинулася, він вилетів з вікна з боку водія і автомобіль приземлився на нього", – розповів його зведений брат Тоні.

На "Реднека Тімбо" були підписані більше 200 тис. осіб / фото instagram.com/timbotheredneck

"Timbo the Redneck" мав понад 200 тисяч підписників і 2,5 млн лайків в TikTok. На краудфандинговій платформі GoFundMe був організований збір коштів на похорон блогера – його підписники пожертвували майже 10 тис. доларів.

Не так давно в Каліфорнії моторошною смертю помер 19-річний блогер Ентоні Барахас – його і його дівчину застрелили під час походу в кінотеатр. Дівчина померла на місці трагедії, а хлопця госпіталізували. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але врятувати хлопця не вдалося.