Рішення щодо Північного потоку-2 і допомога Україні: ЗМІ назвали дату угоди США та Німеччини

Вашингтон і Німеччина оголосять про угоду щодо газопроводу Північний потік-2 21 липня – ЗМІ / Reuters

США і ФРН досягли домовленості щодо будівництва російського газопроводу Північний потік-2. Вашингтон і Берлін планують оголосити про угоду в середу, 21 липня. Угода передбачатиме низку зобов'язань німецької сторони, у тому числі і щодо Україні.

Як повідомляє американське видання The Wall Street Journal, рішення Америки та Німеччини щодо СП-2 має бути оприлюднене 21 липня. Джерела журналістів стверджують, що адміністрація США прийняла рішення припинити багаторічне протистояння з Берліном щодо російського трубопроводу.читайте такожНайгірший сценарій для України: дипломат розкрив плани США та Німеччини щодо Північного потоку-2

Видання вказує, що в рамках угоди зі Штатами, Німеччина зобов'яжеться надавати Україні допомогу з питань реалізації енергетичних проектів і в сфері дипломатії.

Нагадаємо, видання Bloomberg 20 липня опублікувало інформацію, згідно з якою журналісти отримали доступ до чернетки американо-німецької угоди щодо СП-2. У тексті договору зазначено, що якщо Росія піде на агресію проти України, то Німеччина зобов'язана впровадити санкції проти Москви і виступити за обмеження на рівні ЄС. До того ж угода може передбачати санкції щодо експорту газу з РФ до ФРН.

Північний потік-2 новини

Президент Володимир Зеленський у червні під час перемовин з делегацією Вашингтона у Києві закликав США і ЄС зупинити реалізацію Північного потоку-2, тому що російський енергетичний проект несе загрозу національній безпеці України.

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Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет сказав, що Євросоюз відключить Північний потік-2 у тому випадку, якщо Росія використовуватиме трубопровід в якості зброї проти України.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що проблеми з газом у Європі продиктовані паливним шантажем ЄС з боку Росії: або європейці схвалюють Північний потік-2 і отримують газ дешевше, або Газпром скорочує постачання газу через ГТС України.

Дипломат, колишній глава МЗС Костянтин Грищенко вважає, що в України є шанс на зупинку російського трубопроводу. Запуск СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером стане кандидат від Партії зелених.