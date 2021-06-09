Reuters з'ясував цікаві подробиці про місце зустрічі Байдена і Путіна / Reuters

Стало відомо, що зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна пройде на віллі XVIII століття в Женеві. Вікна вілли виходять на Женевське озеро.

Сам саміт намічений на 16 червня. При цьому поліція і армія Швейцарії вже закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж. Навколо неї звели барикади і оточили маєток колючим дротом.

Водночас дипломатичні джерела все ще очікують на підтвердження місця проведення саміту, пише Reuters. Остаточне рішення має бути прийнято сьогодні ввечері.

Reuters з'ясував цікаві подробиці про місце зустрічі Байдена і Путіна / flickr com del-uks_gallery

Reuters з'ясував цікаві подробиці про місце зустрічі Байдена і Путіна / flickr com del-uks_gallery

Як зазначає видання, Швейцарія дотримується нейтралітету з питань анексії Криму та окупації Криму Російською Стороною. Женева наполегливо лобіювала проведення першого за останні десятиліття саміту Росії і США саме на своїй території.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації Вашингтона і Москви з питань американо-російських відносин. Делегації очолювали радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Сторони домовилися продовжити діалог у рамках саміту США і Росії.

25 травня в Білому домі та Кремлі офіційно підтвердили, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.

Представник Білого дому Аманда Слоат розповіла про те, що Байден на переговорах із Путіним заявить йому про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що Путін звернеться до Байдену з проханням підтримати "переговори" Києва з бойовиками "ЛДНР" на Донбасі і виконання Мінських угод.