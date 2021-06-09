Reuters з'ясував цікаві подробиці про місце зустрічі Байдена і Путіна

Поліція і армія Швейцарії вже закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж.
Стало відомо, що зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна пройде на віллі XVIII століття в Женеві. Вікна вілли виходять на Женевське озеро.
Сам саміт намічений на 16 червня. При цьому поліція і армія Швейцарії вже закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж. Навколо неї звели барикади і оточили маєток колючим дротом.
Водночас дипломатичні джерела все ще очікують на підтвердження місця проведення саміту, пише Reuters. Остаточне рішення має бути прийнято сьогодні ввечері.
Як зазначає видання, Швейцарія дотримується нейтралітету з питань анексії Криму та окупації Криму Російською Стороною. Женева наполегливо лобіювала проведення першого за останні десятиліття саміту Росії і США саме на своїй території.
Зустріч Байдена і Путіна
- 24 травня відбулися консультації Вашингтона і Москви з питань американо-російських відносин. Делегації очолювали радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Сторони домовилися продовжити діалог у рамках саміту США і Росії.
- 25 травня в Білому домі та Кремлі офіційно підтвердили, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.
- Представник Білого дому Аманда Слоат розповіла про те, що Байден на переговорах із Путіним заявить йому про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
- Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що Путін звернеться до Байдену з проханням підтримати "переговори" Києва з бойовиками "ЛДНР" на Донбасі і виконання Мінських угод.
Агресія РФ у Криму та на Донбасі
У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".