Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина / Reuters

Стало известно, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пройдет на вилле XVIII века в Женеве. Окна виллы выходят на Женевское озеро.

Сам саммит намечен на 16 июня. При этом полиция и армия Швейцарии уже закрыли два парка, что окружают виллу Ла Гранж. Вокруг нее возвели баррикады и окружили поместье колючей проволокой.

В то же время дипломатические источники всё еще ожидают подтверждения места проведения саммита, пишет Reuters. Окончательное решение должно быть принято сегодня вечером.

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина / flickr com del-uks_gallery

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина / flickr com del-uks_gallery

Как отмечает издание, Швейцария придерживается нейтралитета по вопросам аннексии Крыма и оккупации Крыма российской стороной. Женева упорно лоббировала проведение первого за последние десятилетия саммита России и США именно на своей территории.

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы по вопросам американо-российских отношений. Делегации возглавляли советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Стороны договорились продолжить диалог в рамках саммита США и России.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала о том, что Байден на переговорах с Путиным заявит ему о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Путин обратится к Байдену с просьбой поддержать "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР" на Донбассе и выполнение Минских соглашений.