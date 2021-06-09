Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина

Полиция и армия Швейцарии уже закрыли два парка, что окружают виллу Ла Гранж.
Стало известно, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пройдет на вилле XVIII века в Женеве. Окна виллы выходят на Женевское озеро.
Сам саммит намечен на 16 июня. При этом полиция и армия Швейцарии уже закрыли два парка, что окружают виллу Ла Гранж. Вокруг нее возвели баррикады и окружили поместье колючей проволокой.
В то же время дипломатические источники всё еще ожидают подтверждения места проведения саммита, пишет Reuters. Окончательное решение должно быть принято сегодня вечером.
Как отмечает издание, Швейцария придерживается нейтралитета по вопросам аннексии Крыма и оккупации Крыма российской стороной. Женева упорно лоббировала проведение первого за последние десятилетия саммита России и США именно на своей территории.
Встреча Байдена и Путина
- 24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы по вопросам американо-российских отношений. Делегации возглавляли советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Стороны договорились продолжить диалог в рамках саммита США и России.
- 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.
- Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала о том, что Байден на переговорах с Путиным заявит ему о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Путин обратится к Байдену с просьбой поддержать "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР" на Донбассе и выполнение Минских соглашений.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".