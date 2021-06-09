УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина

9 июня 2021, 18:04
Прослушать новость
Остановить

Полиция и армия Швейцарии уже закрыли два парка, что окружают виллу Ла Гранж.

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина
Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина / Reuters

Стало известно, что встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пройдет на вилле XVIII века в Женеве. Окна виллы выходят на Женевское озеро.

Сам саммит намечен на 16 июня. При этом полиция и армия Швейцарии уже закрыли два парка, что окружают виллу Ла Гранж. Вокруг нее возвели баррикады и окружили поместье колючей проволокой.

В то же время дипломатические источники всё еще ожидают подтверждения места проведения саммита, пишет Reuters. Окончательное решение должно быть принято сегодня вечером.

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина
Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина / flickr com del-uks_gallery
Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина
Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина / flickr com del-uks_gallery

Как отмечает издание, Швейцария придерживается нейтралитета по вопросам аннексии Крыма и оккупации Крыма российской стороной. Женева упорно лоббировала проведение первого за последние десятилетия саммита России и США именно на своей территории.

Встреча Байдена и Путина

  • 24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы по вопросам американо-российских отношений. Делегации возглавляли советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Стороны договорились продолжить диалог в рамках саммита США и России.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.
  • Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала о том, что Байден на переговорах с Путиным заявит ему о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Путин обратится к Байдену с просьбой поддержать "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР" на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

новости России новости США Женева Владимир Путин Джо Байден Встреча Путина и Байдена
Сейчас вы просматриваете новость «Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения рискаСердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Врачи рассказали о коварной опасности черешниВрачи рассказали о коварной опасности черешни Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвыВознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Врачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабетаВрачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабета Выявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизньВыявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизнь

Последние новости

19:29

В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2

19:28

Названы симптомы выгорания: что с ними делать Видео

19:16

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

19:12

10 примет, которые указывают на приближающиеся счастье и удачу в жизни Видео

18:37

Состоялся официальный анонс Battlefield 2042: трейлер, скриншоты и дата выхода Фото Видео

Реклама
18:34

Выгнали из дома: в Запорожской области хаски умирает на могиле своего хозяина Видео

18:32

"Шишка" из КГГА угодил в дорожный скандал: почти уперся в нос трамвая, качал права и "дал заднюю" Видео

18:29

Жена Билла Гейтса поведала о "прелестях" семейной жизни с миллиардером

18:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

18:04

Reuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и Путина Видео

18:02

В КГГА рассказали, когда подорожает проезд в транспорте и метро Видео

18:00

"Метинвест" строит собственный и уникальный университет в Мариуполе

17:48

Razer выпустила Hammerhead True Wireless X – беспроводные наушники для геймеров Фото

17:45

Украинский летчик-ас рассказал о сложностях выполнения фигур высшего пилотажа: можно отключиться Видео

17:42

По 200 грн за кило: цены на какие фрукты в Украине взлетят вслед за черешней Видео

17:25

Известный украинский летчик-ас: "Планируем экспортировать наши шоу в Китай и в другие страны"

17:20

Атака молний, залитые дома: в Черновцах и на Житомирщине были погодные ЧП

17:16

Умерла Либуше Шафранкова – звезда фильма Три орешка для Золушки

17:13

Эксперт объяснил, почему украинская сталь пользуется спросом в мире

17:09

Постапокалиптический шутер Pioner в духе "Сталкера" получил новый трейлер Видео

Реклама
17:06

Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью Видео

17:00

Чемпион мира по высшему пилотажу рассказал мечте вернуться в Крым

16:55

Главный налоговик Днепропетровщины Анна Чуб объяснила новый формат работы налоговой

16:54

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

16:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

16:32

Магнитные бури 9 июня и 10 июня 2021: сила удара и как пережить Видео

16:21

Наказание РФ, вступление в НАТО и ЕС: Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины

16:14

Туристическая жемчужина: в Украине стартовали работы по возрождению "Хортицы"

16:02

В Украине решили отменить бесплатный проезд в транспорте: что ждет льготников Видео

15:57

Тимошенко рассказал о разработке "идеального формата" прямого общения центра и регионов

15:50

ВКонтакте стала официальным партнёром E3 2021 – выставку покажут на русском языке

15:37

В Украину доставили десятки тысяч вакцин Pfizer от коронавируса Видео

15:35

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

15:25

Пригодятся оба. В чем разница между ковид-сертификатом и ковид-свидетельством и как их получить

15:00

На Херсонщине женщину признали в виновной в аварии, в которой погибла ее семья Видео

14:51

Шесть вещей, которые никогда нельзя делать перед пробежкой Видео

14:44

Киевский мост Метро "замер": стало известно о подозрительном предмете

14:30

Украинский боксер Хижняк "размазал" россиянина и выиграл квалификацию на ОИ: видео боя

14:21

В Брюсселе суд ЕС отменил решение о заморозке активов Януковича с сыном Видео

14:20

Доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE предстал во всех цветах Фото

Реклама
14:12

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

14:10

От завода зависит весь город: как в Авдеевке восстанавливают местный коксохим

14:04

Ляшко рассказал о продлении карантина в Украине Фото

13:46

В магазине PlayStation идёт распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus Видео

13:31

В страшном ДТП на Херсонщине погиб с семьей известный деятель партии "Свобода" Видео

13:27

Жидкий коллаген: зачем его пить и какие риски Видео

13:19

"Копов вызвала дочь, еще не зная, что папа мертв": за что на Житомирщине расстреляли семью Видео

13:16

В Минкульте окончательно разъяснили насчет концертов Басты и Моргенштерна в Украине Видео

13:01

"Забил до смерти кота": полицейского с Хмельнитчины обвинили в пытках

12:56

Изменения в закон О публичных закупках нужны для строительства Киевской объездной – Варивода

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять