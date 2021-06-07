Встреча Байдена и Путина: Блинкен пригрозил РФ в случае ее "агрессивных или безрассудных" действий

США ответят, если Россия будет действовать безрассудно и агрессивно, заявил Блинкен / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты готовы реагировать на "агрессивные или безрассудные" действия России. Причем последствия могут настигнуть РФ в том числе и перед саммитом президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Блинкен отметил, что США предпочли иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, сообщает Axios.

"Мы ясно дали это понять. Но мы также ясно дали понять, что, если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или нашим союзникам и партнерам, мы ответим", - сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Байден встретится с Путиным в июне "не вопреки", а "из-за этой агрессии" и кибератак на Соединенные Штаты.

"Байден ясно и прямо скажет, чего тот может ожидать от США, если агрессивные безрассудные действия против нас продолжатся. Он столь же ясно даст понять, что если Россия в своих действиях выберет другой курс, мы предпочтем более стабильные отношения. Это пойдет на пользу нашему народу, российскому народу, всему миру - стратегическая стабильность, контроль над вооружениями", - сказал Блинкен.

Встреча Байдена и Путина

24 мая прошли консультации Вашингтона и Москвы перед саммитом двух государств и встречей президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров стороны подтвердили намерение провести мероприятие и опубликовали соответствующие заявления.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что саммит США и России состоится 16 июня в Женеве.

Позже СМИ сообщили, что саммит Байдена и Путина может состояться не в Женеве, а в имении Lohn, которое находится неподалеку от Берна – столицы Швейцарии.

Во время саммита США планируют поднять ряд вопросов. В частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на встрече Байдена и Путина будут обсуждаться вопросы американо-российских отношений. Однако он допустил обсуждение Украины.