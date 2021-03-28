Режим Лукашенка має намір надати охорону силовикам і журналістам

Захист силовикам і державним журналістам надаватиме МВС / sb.by

У республіці Білорусь у зв'язку зі змінами до Закону Про державний захист може з'явитися норма, що передбачає надання охорони співробітникам державних засобів масової інформації та силовикам. У разі необхідності їм будуть змінювати зовнішність, сказав заступник державного секретаря білоруського Радбезу Олександр Рахманов, повідомляє Tut.by.

За словами чиновника, у разі прийняття законопроекту у МВС забезпечать додаткові заходи безпеки силовикам і співробітникам державних ЗМІ, щоб "зберегти їх життя, здоров'я і майно від будь-яких злочинних посягань".

Передбачається, що застосовуватимуться різні заходи з охорони - від фізичного захисту до легендування даних. При цьому не виключається ситуація, за якої їм мінятимуть навіть зовнішність.

Як підкреслює видання, сьогодні під дію закону про державний захист у Білорусі потрапляють керівники правоохоронних, контролюючих органів, а також судді.читайте такожУ Білорусі розповіли про "атмосферу терору" і нові акції в країні

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