Режим Лукашенка має намір надати охорону силовикам і журналістам

У Білорусі планують вжити додаткових заходів щодо захисту співробітників силових структур і державних ЗМІ.
У республіці Білорусь у зв'язку зі змінами до Закону Про державний захист може з'явитися норма, що передбачає надання охорони співробітникам державних засобів масової інформації та силовикам. У разі необхідності їм будуть змінювати зовнішність, сказав заступник державного секретаря білоруського Радбезу Олександр Рахманов, повідомляє Tut.by.
За словами чиновника, у разі прийняття законопроекту у МВС забезпечать додаткові заходи безпеки силовикам і співробітникам державних ЗМІ, щоб "зберегти їх життя, здоров'я і майно від будь-яких злочинних посягань".
Передбачається, що застосовуватимуться різні заходи з охорони - від фізичного захисту до легендування даних. При цьому не виключається ситуація, за якої їм мінятимуть навіть зовнішність.
Як підкреслює видання, сьогодні під дію закону про державний захист у Білорусі потрапляють керівники правоохоронних, контролюючих органів, а також судді.читайте такожУ Білорусі розповіли про "атмосферу терору" і нові акції в країні
Протистояння влади Білорусі та опозиції
- Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановская 21 лютого заявляла, що білоруська опозиція наразі фактично програла боротьбу за владу у республіці. Вона втратила контроль над вулицею і фактично позбавлена інструментів для боротьби з офіційним Мінськом.
- Однак пізніше Тихановська зробила прогноз про те, що протягом найближчих місяців Олександр Лукашенко піде з поста президента Білорусі. Причиною тому вона назвала санкційний тиск Заходу.
- 27 березня опозиція планувала провести мітинг на площі Бангалор у Мінську. Силовики всіляко заважали проведенню акцій. По всій Білорусі затримали 245 осіб, найбільше затримань у Мінську.