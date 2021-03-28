Режим Лукашенко намерен предоставить охрану силовикам и журналистам

В Беларуси планируют принять дополнительные меры по защите сотрудников силовых структур и государственных СМИ.
В республике Беларусь в связи с изменениями в закон о государственной защите может появиться норма, предусматривающая предоставление охраны сотрудникам государственных средств массовой информации и силовикам. В случае необходимости им будут менять внешность, сказал заместитель государственного секретаря белорусского Совбеза Александр Рахманов, сообщает Tut.by.
По словам чиновника, в случае принятия законопроекта в МВД обеспечат дополнительные меры безопасности силовикам и сотрудникам государственных СМИ, чтобы "сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств".
Предполагается, что будут применяться различные меры по охране – от физической защиты до легендирования данных. При этом не исключается ситуация, при которой им будут даже менять внешность.
Как подчеркивает издание, сегодня под действие закона о государственной защите в Беларуси попадают руководители правоохранительных, контролирующих органов, а также судьи.Читайте такжеВ Беларуси рассказали об "атмосфере террора" и новых акциях в стране
Противостояние властей Беларуси и оппозиции
- Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская 21 февраля заявляла, что белорусская оппозиция на данный момент фактически проиграла борьбу за власть в республике. Она потеряла контроль над улицей и фактически лишена инструментов для борьбы с официальным Минском.
- Однако позже Тихановская сделала прогноз о том, что в течение ближайших месяцев Александр Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси. Причиной тому она назвала санкционное давление Запада.
- 27 марта оппозиция планировала провести митинг на площади Бангалор в Минске. Силовики всячески мешали проведению акций. По всей Беларуси задержали 245 человек, больше всего задержаний в Минске.