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Режим Лукашенко намерен предоставить охрану силовикам и журналистам

28 марта 2021, 20:07
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В Беларуси планируют принять дополнительные меры по защите сотрудников силовых структур и государственных СМИ.

МВД Беларусь
Защиту силовикам и государственным журналистам будет предоставлять МВД / sb.by

В республике Беларусь в связи с изменениями в закон о государственной защите может появиться норма, предусматривающая предоставление охраны сотрудникам государственных средств массовой информации и силовикам. В случае необходимости им будут менять внешность, сказал заместитель государственного секретаря белорусского Совбеза Александр Рахманов, сообщает Tut.by.

По словам чиновника, в случае принятия законопроекта в МВД обеспечат дополнительные меры безопасности силовикам и сотрудникам государственных СМИ, чтобы "сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств".

Предполагается, что будут применяться различные меры по охране – от физической защиты до легендирования данных. При этом не исключается ситуация, при которой им будут даже менять внешность.

Как подчеркивает издание, сегодня под действие закона о государственной защите в Беларуси попадают руководители правоохранительных, контролирующих органов, а также судьи.Читайте такжеВ Беларуси рассказали об "атмосфере террора" и новых акциях в стране

Противостояние властей Беларуси и оппозиции

  • Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская 21 февраля заявляла, что белорусская оппозиция на данный момент фактически проиграла борьбу за власть в республике. Она потеряла контроль над улицей и фактически лишена инструментов для борьбы с официальным Минском.
  • Однако позже Тихановская сделала прогноз о том, что в течение ближайших месяцев Александр Лукашенко уйдет с поста президента Беларуси. Причиной тому она назвала санкционное давление Запада.
  • 27 марта оппозиция планировала провести митинг на площади Бангалор в Минске. Силовики всячески мешали проведению акций. По всей Беларуси задержали 245 человек, больше всего задержаний в Минске.
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