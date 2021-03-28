Режим Лукашенко намерен предоставить охрану силовикам и журналистам

Защиту силовикам и государственным журналистам будет предоставлять МВД / sb.by

В республике Беларусь в связи с изменениями в закон о государственной защите может появиться норма, предусматривающая предоставление охраны сотрудникам государственных средств массовой информации и силовикам. В случае необходимости им будут менять внешность, сказал заместитель государственного секретаря белорусского Совбеза Александр Рахманов, сообщает Tut.by.

По словам чиновника, в случае принятия законопроекта в МВД обеспечат дополнительные меры безопасности силовикам и сотрудникам государственных СМИ, чтобы "сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств".

Предполагается, что будут применяться различные меры по охране – от физической защиты до легендирования данных. При этом не исключается ситуация, при которой им будут даже менять внешность.

Как подчеркивает издание, сегодня под действие закона о государственной защите в Беларуси попадают руководители правоохранительных, контролирующих органов, а также судьи.Читайте такжеВ Беларуси рассказали об "атмосфере террора" и новых акциях в стране

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