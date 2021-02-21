Тихановская объявила о поражении оппозиции Беларуси и раскрыла новые планы

Оппозиция "потеряла улицы" - Тихановская / Reuters

Протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко провалились. На данный момент создается впечатление, что оппозиция, у которой нет ресурсов бороться с насилием властей, потерпела поражение. Сейчас идет работа над организацией оппозиционных объединений, заявила лидер белорусского оппозиционного движения Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Le Temps.

По ее словам, оппозиция фактически "потеряла улицы" и не имеет ресурсов противостоять правящему режиму. Движение пытается улучшить организацию протестов, которые, возможно, снова начнутся уже весной.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.Читайте такжеШтаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси

Политик акцентировала внимание на том, что сейчас идет работа над организацией оппозиционных объединений на уровне бывших сотрудников силовых структур, учителей и врачей. Теперь стратегия белорусских протестов состоит в том, чтобы оказывать давление на режим до тех пор, пока люди не будут снова готовы выйти на уличные протесты.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - подчеркнула Светлана Тихановская.

Протесты в Беларуси