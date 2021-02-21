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Тихановская объявила о поражении оппозиции Беларуси и раскрыла новые планы

21 февраля 2021, 11:48
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Режим Лукашенко должен быть подвержен постоянному давлению, считает Светлана Тихановская.

Тихановская
Оппозиция "потеряла улицы" - Тихановская / Reuters

Протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко провалились. На данный момент создается впечатление, что оппозиция, у которой нет ресурсов бороться с насилием властей, потерпела поражение. Сейчас идет работа над организацией оппозиционных объединений, заявила лидер белорусского оппозиционного движения Светлана Тихановская в интервью французскому изданию Le Temps.

По ее словам, оппозиция фактически "потеряла улицы" и не имеет ресурсов противостоять правящему режиму. Движение пытается улучшить организацию протестов, которые, возможно, снова начнутся уже весной.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.Читайте такжеШтаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси

Политик акцентировала внимание на том, что сейчас идет работа над организацией оппозиционных объединений на уровне бывших сотрудников силовых структур, учителей и врачей. Теперь стратегия белорусских протестов состоит в том, чтобы оказывать давление на режим до тех пор, пока люди не будут снова готовы выйти на уличные протесты.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - подчеркнула Светлана Тихановская.

Протесты в Беларуси

  • Массовые протесты в Беларуси начались 9 августа – в день выборов президента страны, на которых победу, согласно данным Центризбиркома, одержал Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Значительная часть белорусов не признала переизбрание Лукашенко, который занимает пост главы государства с 20 июля 1994 года – более 26 лет.
  • Мирные акции в Беларуси разгоняли белорусские силовики, применявшие чрезмерную силу против активистов.
  • 23 сентября прошла тайная инаугурация президента Беларуси, после чего Александр Лукашенко снова возглавил государство.
  • Однако Запад не признал Лукашенко легитимным президентом. В отношении представителей режим введены санкции.
  • 23 января в Беларуси возобновились протесты против режима Лукашенко. Активисты вышли на новые митинги, в ходе которых силовики проводили задержания.

Александр Лукашенко новости Беларуси Светлана Тихановская протесты в Беларуси
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