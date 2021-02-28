Тихановская раскрыла сценарий свержения Лукашенко и назвала сроки

В оппозиции Беларуси считают, что Лукашенко весной уйдет с поста президента / Reuters

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко может покинуть президентский пост в ближайшие месяцы в результате санкционного давления Запада. Существует вероятность, при которой данный сценарий будет реализован уже весной, сказала лидер оппозиции Светлана Тихановская, сообщает DW.

По ее словам, санкции США и Евросоюза приведут к тому, что у Лукашенко не останется никаких других вариантов, кроме как уйти с поста главы государства.

"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - сказала политик.

В свою очередь, участник президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко призвал Западный мир к обеспечению абсолютной экономической изоляции белорусского государства. Он считает, что ЕС должен полностью разорвать экономические отношения с Беларусью, чтобы Лукашенко не смог финансировать свой режим, зарабатывая на международных рынках.Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист

"Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится", - сказал Латушко, подчеркнув, что протесты в республике весной станут решающим раундом противостояния оппозиции и режима Лукашенко.

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