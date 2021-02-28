Тихановская раскрыла сценарий свержения Лукашенко и назвала сроки

Оппозиция призывает Запад обеспечить полную экономическую изоляцию Беларуси.
Глава республики Беларусь Александр Лукашенко может покинуть президентский пост в ближайшие месяцы в результате санкционного давления Запада. Существует вероятность, при которой данный сценарий будет реализован уже весной, сказала лидер оппозиции Светлана Тихановская, сообщает DW.
По ее словам, санкции США и Евросоюза приведут к тому, что у Лукашенко не останется никаких других вариантов, кроме как уйти с поста главы государства.
"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет. Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - сказала политик.
В свою очередь, участник президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко призвал Западный мир к обеспечению абсолютной экономической изоляции белорусского государства. Он считает, что ЕС должен полностью разорвать экономические отношения с Беларусью, чтобы Лукашенко не смог финансировать свой режим, зарабатывая на международных рынках.Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист
"Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится", - сказал Латушко, подчеркнув, что протесты в республике весной станут решающим раундом противостояния оппозиции и режима Лукашенко.
Новости Беларуси
- В Беларуси 23 января 2021 года возобновились протесты против режима Александра Лукашенко. Активисты вышли на новые акции, во время которых сотрудники правоохранительных органов проводили задержания.
- Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская 21 февраля заявила, что оппозиционные силы фактически потерпели поражение в борьбе с режимом Лукашенко, так как у них нет инструментов и ресурсов для противостояния официальному Минску. Она выразила надежду, что протесты продолжатся весной.
- Кроме того, Тихановская раскритиковала Евросоюз за недостаточно решительные действия по поддержке белорусской оппозиции и призвала усилить санкции против режима Лукашенко.