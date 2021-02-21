Тихановская подвергла критике ЕС из-за ситуации с режимом Лукашенко

Санкции ЕС в Минске считают насмешкой - Тихановская / Скриншот YouTube

Непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси стало важным решением со стороны Евросоюза. Однако Брюссель должен оказать более серьезную поддержку белорусской оппозиции. Нынешние санкции против Минска воспринимаются правящим режимом в качестве насмешки. Европа должна расширить ограничения, сказала лидер оппозиции республики Светлана Тихановская в интервью Sunday Times.

По ее словам, Евросоюз поддержал белорусскую оппозицию, однако поддержка Брюсселя оказалась недостаточной.

"Тот факт, что международное сообщество не признало Лукашенко как легитимного победителя (выборов президента), был очень важен. Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему", - полагает Тихановская.

Также она отметила, что власть в Минске смеется над европейскими санкциями, которые были введены только в отношении ограниченного числа лиц.Читайте такжеТихановская предложила изменить официальное название Беларуси

"Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка", - добавила Тихановская и подчеркнула, что Европа должна поддержать гражданское общество Беларуси и ввести санкции против всех лиц, которые причастны к жестоким преступлениям против белорусов

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