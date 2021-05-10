Євросоюз готує потужний удар по режиму Лукашенка

Жозеп Боррель висловився про санкції проти Білорусі / REUTERS

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз працює над новим пакетом санкцій проти білоруського режиму у зв'язку з продовженням репресій проти опозиції та польської громади.

За його словами, Білоруський режим продовжує переслідувати представників опозиції.

"Ми працюємо над новим пакетом санкцій щодо режиму Білорусі, я сподіваюся, він буде прийнятий в найближчі тижні. Цей пакет буде включати на всі останні дії, в тому числі переслідування польської громади", - сказав Боррель, передає Reuters.

Варто відзначити, що в лютому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель пообіцяв, що буде підготовлений четвертий пакет санкцій щодо Білорусі.

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До санкційного списку ЄС вже включено 84 фізичних особи та 7 юридичних осіб, відповідальних за репресії та фальсифікації на виборах у Білорусі.

На початку травня стало відомо, що Євросоюз не встигає доопрацювати четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка і ймовірно відкладе це питання до червня.

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