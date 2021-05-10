Режим Лукашенко ждет мощный удар со стороны ЕС

Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз работает над новым пакетом санкций против белорусского режима в связи с продолжением репрессий против оппозиции и польской общины.
По его словам, белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции.
"Мы работаем над новым пакетом санкций в отношении режима Беларуси, я надеюсь, он будет принят в ближайшие недели. Этот пакет будет включать на все последние действия, в том числе преследования польской общины ", - сказал Боррель, передает Reuters.
Стоит отметить, что в феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.
Читайте такжеЛукашенко разразился резким заявлением по США и новым выборам в Беларуси
К санкционного списка ЕС уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.
В начале мая стало известно, что Евросоюз не успевает доработать четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко и вероятно отложит этот вопрос до июня.
Читайте такжеВ Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского
Новости Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:
- Белорусский президент Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что на него лично и его семью готовилось покушение. Согласно утверждениям политика, к ситуации причастны американские спецслужбы.
- В ФСБ России позже объявили о задержании двух граждан Беларуси – Юрия Зянковича и Александра Федуты. Их обвинили в причастности к организации государственного переворота в республике.
- Александр Лукашенко 24 апреля говорил о том, что он намерен подписать документ о передаче власти Совету безопасности в том случае, если он по каким-либо причинам не сможет исполнять обязанности президента Беларуси.