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Режим Лукашенко ждет мощный удар со стороны ЕС

10 мая 2021, 20:49

Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель высказался о санкциях против Беларуси / REUTERS

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз работает над новым пакетом санкций против белорусского режима в связи с продолжением репрессий против оппозиции и польской общины.

По его словам, белорусский режим продолжает преследовать представителей оппозиции.

"Мы работаем над новым пакетом санкций в отношении режима Беларуси, я надеюсь, он будет принят в ближайшие недели. Этот пакет будет включать на все последние действия, в том числе преследования польской общины ", - сказал Боррель, передает Reuters.

Стоит отметить, что в феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что будет подготовлен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси.

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К санкционного списка ЕС уже включены 84 физических лиц и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах в Беларуси.

В начале мая стало известно, что Евросоюз не успевает доработать четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко и вероятно отложит этот вопрос до июня.

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Новости Беларуси - о чем ранее сообщал Главред:

  • Белорусский президент Александр Лукашенко 17 апреля заявил, что на него лично и его семью готовилось покушение. Согласно утверждениям политика, к ситуации причастны американские спецслужбы.
  • В ФСБ России позже объявили о задержании двух граждан Беларуси – Юрия Зянковича и Александра Федуты. Их обвинили в причастности к организации государственного переворота в республике.
  • Александр Лукашенко 24 апреля говорил о том, что он намерен подписать документ о передаче власти Совету безопасности в том случае, если он по каким-либо причинам не сможет исполнять обязанности президента Беларуси.

санкции Евросоюз Беларусь Александр Лукашенко Жозеп Боррель
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