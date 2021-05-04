Лукашенко пообещал создать проблемы ЕС за "выпендреж" с санкциями / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции Евросоюза и создать европейцам проблемы. Он тажке назвал необъективными прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в отношении белорусской экономики.

"Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки, многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы, они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют. Поэтому самый точный прогноз должен быть у правительства: что мы все-таки будем иметь с учетом проблем, которые существуют", - сказал Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Романом Головченко, сообщает БелТа.

По словам Лукашенко, одна из таких проблем - это попытка запугать белорусов санкциями. Он подчеркнул, что нельзя оставлять это без ответа.

"Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу", - поручил Лукашенко.

Как сообщает ТАСС, прогноз социально-экономического развития Беларуси, утвержденный указом Лукашенко, предполагает, что в этом году ВВП страны вырастет на 1,8%. По итогам первого квартала он увеличился на 0,9%. Всемирный банк предполагает снижение ВВП Беларуси в 2021 году на 2,2%. МВФ оценивает снижение показателя в 2021 году на 0,4%. Евразийский банк развития в своем макроэкономическом обзоре описал два сценария для белорусской экономики: это "базовый" с ростом ВВП на 0,1% и "рисковый" - сокращение ВВП на 1,4%.

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