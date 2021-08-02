РФ випробовує на жителях ОРДЛО свою нову вакцину - розвідка

У розвідці з'явилися дані, що препарат є двійником / УНІАН

Українська розвідка стверджує, що росіяни вакцинують населення тимчасово окупованої території Донбасу проти коронавірусу не препаратом "Sputnik V", а двійником "Sputnik Light".

Як інформує Головне управління розвідки Міноборони України, "Sputnik Light" розроблена на основі вакцини "Sputnik V". Цей препарат не отримав погодження від Європейського агентства з лікарняних виробів (ЕМА) і ВООЗ.

Крім цього, в розвідці відзначають, що влада РФ проводить вакцинацію на окупованому Донбасі неофіційно, так як намагається приховати факти завезення препарату на ці території.

"Жителі так званої "ЛДНР" можуть стати банально "піддослідними кроликами" для російських фармацевтів, які випробовують на них новий варіант "Sputnik Light", перш ніж запропонувати її росіянам", - зазначено в повідомленні.

Тим часом, в ГУР припускають, що "Sputnik Light " може володіти великою кількістю побічних ефектів.

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"Провівши випробування на жителях так званих "ЛНР" і "ДНР", РФ не буде нести за загибель або хвороби людей жодної відповідальності, в той час, як результат її випробувань на громадянах Росії повністю ляже на плечі російських фармацевтів. Скільки людей вб'є ця вакцина насправді - не дізнається ніхто", - додали в розвідці.

Нагадаємо, фармацевтичні компанії Pfizer і Moderna підвищили ціну своїх розробок на тлі зростання попиту.

Pfizer підняла ціну на свою вакцину більш ніж на 25% - з 15,5 до 19,5 євро (близько 625 грн) за одну дозу. Вакцина від Moderna подорожчала приблизно на 10% - з 22,60 євро до 25,50 євро (близько 815 грн) за одну дозу. Принаймні, такі нові ціни вже зафіксовані в контрактах на надходження вакцин до країн Євросоюзу.