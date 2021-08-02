РФ испытывает на жителях ОРДЛО свою новую вакцину - разведка

В разведке появились данные, что препарат является двойником / УНИАН

Украинская разведка утверждает, что россияне вакцинируют население временно оккупированной территории Донбасса против коронавируса не препаратом "Sputnik V", а двойником "Sputnik Light".

Как информирует Главное управление разведки Минобороны Украины, "Sputnik Light" разработанная на основе вакцины "Sputnik V". Этот препарат не получил согласование от Европейского агентства по больничным изделиям (ЕМА) и ВОЗ.

Кроме этого, в разведке отмечают, что власти РФ проводят вакцинацию на оккупированном Донбассе неофициально, так как пытаются скрыть факты завоза препарата на эти территории.

"Жители так называемой "ЛДНР" могут стать банально "подопытными кроликами" для российских фармацевтов, которые испытывают на них новый вариант "Sputnik Light", прежде чем предложить ее россиянам", - указано в сообщении.

Тем временем, в ГУР предполагают, что "Sputnik Light" может обладать большим количеством побочных эффектов.

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"Проведя испытания на жителях так называемых "ЛНР" и "ДНР", РФ не будет нести за гибель или болезни людей никакой ответственности, в то время, как результат ее испытаний на гражданах России полностью ляжет на плечи российских фармацевтов. Сколько людей убьет эта вакцина самом деле - не узнает никто", - добавили в разведке.

Напомним, фармацевтические компании Pfizer и Moderna повысили цену своих разработок на фоне роста спроса.

Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на 25% – с 15,5 до 19,5 евро (около 625 грн) за одну дозу. Вакцина от Moderna подорожала примерно на 10% – с 22,60 евро до 25,50 евро (около 815 грн) за одну дозу. По крайней мере, такие новые цены уже зафиксированы в контрактах на поставку вакцин в страны Евросоюза.