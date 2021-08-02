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Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины: сколько стоит одна доза

2 августа 2021, 09:07
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Стоимость вакцин выросла на 25% и 10% соответственно.

Вакцина Pfizer
Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины / Reuters

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna, которые являются производителями одних из самых эффективных в мире вакцин против COVID-19, пересмотрели цену своих разработок на фоне роста спроса.

В частности, Pfizer подняла цену на свою вакцину более чем на 25% – с 15,5 до 19,5 евро (около 625 грн) за одну дозу. Вакцина от Moderna подорожала примерно на 10% – с 22,60 евро до 25,50 евро (около 815 грн) за одну дозу. По крайней мере, такие новые цены уже зафиксированы в контрактах на поставку вакцин в страны Евросоюза, сообщает издание Financial Times.

Одна из причин подорожания вакцин от Pfizer и Moderna – третья фаза испытаний вакцин Pfizer и Moderna показала более высокую эффективность этих препаратов по сравнению с более дешевыми аналогами. Например, от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки с европейских заводов-производителей.

Сообщается, что Moderna подтвердила, что соглашения относительно меньших объемов будут выполняться по более высоким ценам. Представитель компания Pfizer уклонился от комментариев.

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Что известно о вакцинах Pfizer и Moderna

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС; это по сути единственная из доступных у нас вакцин, одобренной во всех странах-членах Евросоюза. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивается в 95%.

Вакцина американской компании Moderna является второй в мире (после Pfizer), которая после завершения трех этапов клинических исследований показала высокую эффективность в предотвращении заражения коронавирусом. Её эффективность – 94,1%, в том числе она гарантирует защиту от тяжелого течения COVID-19.

Стоит отметить, что пока Украина получала эти вакцины в рамках международной программы COVAX. Однако в мае наша страна заключила с Pfizer контракт на поставку 10 млн доз вакцины. Вырастет ли цена и для Украины, неизвестно.

А меж тем столица начала готовиться к третьей волне эпидемии COVID-19. В частности, проводится сбор списков сотрудников предприятий, которые будут нуждаться в спецпропусках на проезд в общественном транспорте на случай возможного локдауна осенью.

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