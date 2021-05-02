РФ відкрила фронт дезінформації про Україну в британських ЗМІ - The Times

У Британії висунули звинувачення тролям РФ / Reuters

Проросійські інтернет-тролі створюють видимість підтримки в британських ЗМІ агресії РФ проти України.

Як свідчать результати дослідження, що фінансується МЗС Великобританії, інтернет-боти, що працюють на РФ, розміщують провокаційні заяви в коментарях провідних британських ЗМІ, пише авторитетне британське видання The Times.

Таким чином проросійські тролі створюють хибне враження, ніби британське суспільство підтримує агресію Росії щодо України.

У свою чергу, російські пропагандисти, спираючись на ці публікації, заявляють про нібито існуючу підтримку британців дій Росії.

Разом з тим міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб звинуватив Росію в "вкрай поганій поведінці" і заявив, що Великобританія веде "виснажливу боротьбу" з режимом Володимира Путіна через фейкові новини і дезінформацію.

Глава британського зовнішньополітичного відомства додав, що Великобританія посилить боротьбу з російською пропагандою в соцмережах.

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Боротьба з фейками РФ: