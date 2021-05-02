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РФ открыла фронт дезинформации об Украине в британских СМИ - The Times

2 мая 2021, 17:44
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Пророссийские тролли создают ложное впечатление поддержки британцами агрессии РФ.

Лондон выдвинул очередное обвинение в адрес Москвы
В Британии выдвинули обвинение троллям РФ / Reuters

Пророссийские интернет-тролли создают видимость поддержки в британских СМИ агрессии РФ против Украины.

Как свидетельствуют результаты исследования, финансируемого МИД Великобритании, работающие на РФ интернет-боты размещают провокационные заявления в комментариях ведущих британских СМИ, пишет авторитетное британское издание The Times.

Таким образом пророссийские тролли создают ложное впечатление, будто британское общество поддерживает агрессию России в отношении Украины.

В свою очередь, российские пропагандисты, опираясь на эти публикации, заявляют о якобы существующей поддержке британцев действий России.

Вместе с тем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в "крайне плохом поведении" и заявил, что Великобритания ведет "изнурительную борьбу" с режимом Владимира Путина из-за фейковых новостей и дезинформации.

Глава британского внешнеполитического ведомства добавил, что Великобритания усилит борьбу с российской пропагандой в соцсетях.

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Борьба с фейками РФ:

  • Ранее сообщалось о том, что Британия предлагает странам G7 создать общий механизм, который позволит в краткие сроки опровергать распространяемую Россией и Китаем ложную информацию о резонансных событиях в мире.
  • В Лондоне считают, что люди должны получать объективные и проверенные сведения.
  • В Британии считают, что Москва и Пекин намереваются посеять недоверие на Западе, а также распространяют неправдивую информацию о выборах или вакцине от коронавируса.
  • Чтобы противостоять таким вызовам, Большое семерке следует разработать механизм противодействия их пропаганде, заявляют в Лондоне.
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