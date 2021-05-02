РФ открыла фронт дезинформации об Украине в британских СМИ - The Times

Пророссийские тролли создают ложное впечатление поддержки британцами агрессии РФ.
Пророссийские интернет-тролли создают видимость поддержки в британских СМИ агрессии РФ против Украины.
Как свидетельствуют результаты исследования, финансируемого МИД Великобритании, работающие на РФ интернет-боты размещают провокационные заявления в комментариях ведущих британских СМИ, пишет авторитетное британское издание The Times.
Таким образом пророссийские тролли создают ложное впечатление, будто британское общество поддерживает агрессию России в отношении Украины.
В свою очередь, российские пропагандисты, опираясь на эти публикации, заявляют о якобы существующей поддержке британцев действий России.
Вместе с тем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в "крайне плохом поведении" и заявил, что Великобритания ведет "изнурительную борьбу" с режимом Владимира Путина из-за фейковых новостей и дезинформации.
Глава британского внешнеполитического ведомства добавил, что Великобритания усилит борьбу с российской пропагандой в соцсетях.
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Борьба с фейками РФ:
- Ранее сообщалось о том, что Британия предлагает странам G7 создать общий механизм, который позволит в краткие сроки опровергать распространяемую Россией и Китаем ложную информацию о резонансных событиях в мире.
- В Лондоне считают, что люди должны получать объективные и проверенные сведения.
- В Британии считают, что Москва и Пекин намереваются посеять недоверие на Западе, а также распространяют неправдивую информацию о выборах или вакцине от коронавируса.
- Чтобы противостоять таким вызовам, Большое семерке следует разработать механизм противодействия их пропаганде, заявляют в Лондоне.