РФ открыла фронт дезинформации об Украине в британских СМИ - The Times

В Британии выдвинули обвинение троллям РФ / Reuters

Пророссийские интернет-тролли создают видимость поддержки в британских СМИ агрессии РФ против Украины.

Как свидетельствуют результаты исследования, финансируемого МИД Великобритании, работающие на РФ интернет-боты размещают провокационные заявления в комментариях ведущих британских СМИ, пишет авторитетное британское издание The Times.

Таким образом пророссийские тролли создают ложное впечатление, будто британское общество поддерживает агрессию России в отношении Украины.

В свою очередь, российские пропагандисты, опираясь на эти публикации, заявляют о якобы существующей поддержке британцев действий России.

Вместе с тем министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в "крайне плохом поведении" и заявил, что Великобритания ведет "изнурительную борьбу" с режимом Владимира Путина из-за фейковых новостей и дезинформации.

Глава британского внешнеполитического ведомства добавил, что Великобритания усилит борьбу с российской пропагандой в соцсетях.

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Борьба с фейками РФ: