Большой семерке предложили план контрудара по России и Китаю

Британия предложила G7 создать механизм противодействия пропаганде Китая и России / Facebook Посольство Украины в США

Британия предлагает странам G7 создать общий механизм, который позволит в краткие сроки опровергать распространяемую Россией и Китаем ложную информацию о резонансных событиях в мире. В Лондоне считают, что люди должны получать объективные и проверенные сведения.

Как рассказал в интервью Reuters глава МИД Великобритании Доминик Рааб, Москва и Пекин намереваются посеять недоверие на Западе, а также распространяют неправдивую информацию о выборах или вакцине от коронавируса. Чтобы противостоять таким вызовам, Большое семерке следует разработать механизм противодействия их пропаганде.

"Когда мы видим, как там (в какой-то из западных стран) публикуют эту ложь, пропаганду или фейковые новости, мы можем не просто оставаться в стороне, но должны собраться вместе, чтобы подготовить опровержение и, честно говоря, предоставить правду для жителей как этой страны, а также для России или Китая, и для всего мира", - сказал Рааб.Читайте такжеКитай "наехал" на США из-за новых санкций против России

Дипломат добавил, что королевство уже определилось со своей позицией относительно Москвы и Пекина. Россия рассматривается Британией как самая большая угроза безопасности государства, а Китай – главный вызов в экономическом, технологическом и военном плане в долгосрочной перспективе.

Кроме того, министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что многие из союзников Лондона хотели бы подробно изучить информацию о том, как и почему началась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Отношение мира и Украины к России и Китаю