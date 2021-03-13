Стало известно об отношении Украины и мира к США, России и Китаю

Деятельность США считают дестабилизирующей 52% респондентов, политику КНР и РФ - 47% участников опроса / Depositphotos

Более 50% участников проведенного Международной ассоциации GALLUP в конце 2020 года социологического опроса утверждают, что США являются государством, политика которого больше всего дестабилизирует ситуацию в мире. Положительной роль Вашингтона назвали 33% респондентов. Роль Китая и России оценили как дестабилизирующую 47% участников опроса, 32% считают, что действия Пекина и Москвы способствуют стабильности. В Украине считают роль России преимущественно дестабилизирующей, сообщает Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Исследование проводилось в 45 мировых государствах, в нем приняли участие более 42 тысяч граждан. В Украине опрос проводил фонд Демократические инициативы.

В частности, 52% респондентов считают США государством, деятельность которого направлена на дестабилизацию. Около 33% полагают, что Вашингтон стабилизирует мировой порядок. В Украине 39% считают стабилизирующей роль США, 36% - дестабилизирующей.

Исследование Международной ассоциации GALLUP / dif.org.ua

На втором месте оказались Россия и Китай – деятельность государств оценивают в качестве дестабилизирующей 47% респондентов. Около 32% считают, что Пекин и Москва способствуют урегулированию кризисных ситуаций. Негативно относятся к деятельности РФ 71% украинских респондентов, стабилизирующей роль российского государства считают 12%.

Исследование Международной ассоциации GALLUP / dif.org.ua

Что касается Китая, 35% украинцев положительно оценивают политику Пекина, 29% не считают ее конструктивной.Читайте такжеГлобалисты приступили к разрушению США в пользу Китая

Исследование Международной ассоциации GALLUP / dif.org.ua

В Индии уверены, что роль России как сверхдержавы является преимущественно стабилизирующей. В самой РФ придерживаются аналогичной точки зрения, но с меньшей степенью уверенности.

В регионах Западной Азии и Африки считают, что политика Китая является стабилизирующей. В Евросоюзе, на Ближнем Востоке, в Индии и Восточной Азии придерживаются противоположной точки зрения.

Кроме того, в мире 42% считают роль Евросоюза стабилизирующей, 33% считают наоборот. Около 25% не определились со своим мнением.

Преимущественно жители Европы, а также стран Восточной Азии и Латинской Америки, считают ЕС силой, которая стабилизирует порядок. Однако в России и на Ближнем Востоке считают, что влияние Евросоюза направлено на дестабилизацию ситуации.

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