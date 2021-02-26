Большинство россиян не видит Путина президентом после 2024 года – опрос

Владимир Путин / УНИАН

Более 40% россиян не хотят видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года.

Как свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Левада-центром совместно с Открытыми медиа, большинство населения не видит Путина президентом после 2024 года, а о желании, чтобы он переизбирался, заявили 48%.

Наибольшая группа, 21% из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засиделся, надоел и ему пора на пенсию. Коррупцией своё желание сменить руководителя страны объясняют только 8% респондентов.

/ openmedia.io

По словам замруководителя Левада-центра Дениса Волкова, усталость населения РФ накапливается даже среди лояльной к Путина аудитории. По его словам, динамика роста усталости наблюдалась уже с 2018 года, на которую повлияла пенсионная реформа, общее падение уровня жизни, а также экономические последствия коронавируса.

По словам Волкова, есть и ощущение некого заложничества: граждане, возможно, хотели бы другого президента, но некого выбрать: "Девушка на опросе привела аналогию с плохим мужем: уже не нравится, но выйти из отношений сложно. Привыкли, знакомый, а придут новые — к ним привыкать".

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В сообщении отмечается, что после захвата РФ Крыма число ратующих за смену правящей команды сократилось до 19%, а за переизбрание Путина выступали 58% опрошенных. В то же время постепенный рост нежелания видеть Путина в Кремле начался в 2017 году. В 2018 году число желающих смены власти выросло до 27%, в 2019 — до 38% и в 2020 — до 40%.

Падение рейтинга Владимира Путина: