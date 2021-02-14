Путин открыто признал, что россияне стали хуже жить, и с этим связал протесты

Ситуацию с Навальным используют сейчас, когда в России возникает усталость у людей, накопленное раздражение и недовольство, сказал глава Кремля.
В России людям стало хуже жить, чем воспользовались противники и именно в этот момент задействовали в своих интересах оппозиционного политика Алексея Навального, заявил глава Кремля Владимир Путин.
"Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. Этой ситуацией пользуются противоборствующие силы. И у нас этим тоже пытаются воспользоваться. И воспользовались! Ну конечно, а как же! На это и расчет", - сказал Путин на встрече с редакторами российских СМИ, его цитирует РИА Новости.
Говоря о массовых акциях протеста, Путин растолковал, что ситуацию с Навальным "используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство, в том числе по отношению условий, в которых они живут, уровнем своих доходов".
Глава Кремля подчеркнул, что оппоненты России давно используют в своих целях амбициозных и жаждущих власти людей.
"Испокон веков это всегда было, со времен царя гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны", - сказал Путин.
Он добавил, что не видит в этой ситуации ничего нового.
"Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти... И все это просто самым активным образом используется", - отметил Путин.
Ситуация с Навальным – о чем сообщалось ранее:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли 23 января и 31 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- 2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному о замене ему условного срока на реальный по делу компании Ив Роше – политик осужден на 3,5 года. Суд учел время его пребывания под домашним арестом, вследствие чего Навального намерены отправить в колонию на 2,8 лет.