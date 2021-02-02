Навальный в шаге от колонии: председатель суда подал в отставку, сотни задержанных

Навального хотят посадить на три года / пресс-служба Мосгорсуда

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде России проходит выездное заседание Симоновского райсуда по делу арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии.

Суд рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (ФСИН) об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения — до трех с половиной лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом, сообщает Медуза.

Как сообщает Telegram-канал Протестная Россия, с самого утра по всему центру Москвы уже дежурили силовики. У метро "Преображенская площадь" – ближайшей станции метро у Мосгорсуда, где рассматривали вопрос о замене для Алексея Навального условного срока на реальный, было много автозаков.

Журналистов на территорию Мосгорсуда не пускали. Все пути к зданию суда были перекрыты.

Людей задерживали прямо на выходе из метро. Также много задержаний было возде здания суда. По информации ОВД-Инфо, до обеда в Москве уже задержали 328 человек.

В суде журналистов предупредили, что нельзя снимать фото и видео.

"Тех, кто будет снимать видео или вести трансляцию, будем удалять без предупреждения", - пояснил сотрудник ФССП, сообщает "Протестная Россия".

Перед началом заседания Навальный обратился к своей жене: "Юля, тебя показывают по телевизору даже в моей тюремной камере. Говорят, что ты все время нарушаешь общественный порядок. Плохая девочка, горжусь тобой", — сказал оппозиционер.

Замена судьи

Перед заседанием стало известно о замене судьи, которая будет рассматривать дело Навального. Вместо Юлии Окуневой, чьих родственников СМИ связали с контрактами для ФСИН, МВД и ФСО, в карточке дела на сайте суда значится Наталья Репникова, сообщает Медуза.

Кроме того, председатель Симоновского районного суда Москвы, рассматривающего дело Навального, Вячеслав Детишин подал заявление о прекращении полномочий, сообщает Znak, ссылаясь на материалы Квалификационной коллегии судей Москвы. Сайт коллегии на момент публикации заметки был недоступен.

Источник агентства Интерфакс в судебных кругах заявил, что председатель Симоновского суда Вячеслав Детишин подал в отставку из-за того, что в марте у него истекает срок полномочий, а "Навальный к его действиям не имеет никакого отношения". По данным источника, Квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Детишина.

Что говорят в Кремле

В Кремле прокомментировали суд по Навальному. Президент России Владимир Путин не следит за ходом судебного процесса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости.

"Попытки Запада сдержать Россиию"

Отметим, в Мосгорсуд прибыли около 20 представителей посольств таких стран, как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала у себя в Facebook, что присутствие иностранных дипломатов на суде по Навальному - вмешательство во внутренние дела РФ и саморазоблачение попыток Запада сдержать Россию.

В то же время в пресс-службе посольства Великобритании заявили, что присутствие дипломатов на суде - обычная практика, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в суде объявлен перерыв. Навальный попросил, чтобы ему кто-нибудь купил еды в Макдональдсе.

Новость дополняется

Почему задержали Навального У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше. Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации. До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз: 13 января,

27 января,

3 февраля,

16 марта,

6 июля,

17 августа. Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме. Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите. Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный. Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск. Дальнейшую меру пресечения Навальному определит суд. До заседания, которое пока намечено на 29 января, он будет находиться под стражей.

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