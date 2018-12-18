Разведка США словила российских троллей на борьбе с американской мастурбацией

Связанное с Россией "Агентство интернет-исследований" пыталось шантажировать потенциальных жертв вербовки в США при помощи фейковых организаций по борьбе с мастурбацией.

Тролли притворялись христианской организацией, помогающей преодолеть зависимость от онанизма, сообщает The Verge со ссылкой на отчет Постоянного специального комитета Сената США по разведке.

Согласно документу, АИИ искала компроментирующие материалы. В отчет вошли три примера постов "тролей": один был размещен на фейсбуке в фейковом про-ЛГБТ сообществе "ЛГБТ-единство", два других - в религиозной группе с названием "Армия Иисуса".

"Вы не можете держаться за руки с богом, когда мастурбируете. Используйте нашу горячую линию, если вам нужна помощь", - говорилось на одной из картинок.

"Борешься с зависимостью от мастурбации? Присоединяйся ко мне и мы преодолеем это вместе", - утверждала картинка на другом плакате.

The Verge отмечает, что неизвестно, кто мог обратиться за помощью на фейковые горячие линии и какой опыт обратившиеся могли вынести из антимастурационной повестки.

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