Каспаров рассказал об "открытии" россиян насчет авантюр Путина

Россияне поняли, что им приходится платить за авантюры Владимира Путина, считает Гарри Каспаров / Скриншот видео с youtube.com

Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров заявил, что в РФ из-за санкций денег на все уже не хватает, президент Владимир Путин должен забирать средства из социальной сферы, чтобы поддерживать внутриэлитный мир и своих ближайших подельников.

Граждане России наконец-то понимают, что именно им приходится платить за путинские авантюры, написал политик в блоге на Обозревателе.

По словам эксперта, раньше россияне не обращали внимания на потерю гражданских свобод, политические баталии, а теперь все это пришло в каждый дом. "Страна скатывается в откровенную архаику, мракобесие, и это тоже, мне кажется, отторгается людьми", — считает политик.

"Силовой блок власти и бюрократия в целом разрослись настолько ужасно, что они влезают в частную жизнь каждого. Мало того, они откровенно шарят по карманам людей и ограничивают социальные выплаты. Жить обычным россиянам становится трудно…", — отметил автор. Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.