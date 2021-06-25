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Романа Протасевича разом з дівчиною перевели під домашній арешт

25 червня 2021, 10:10

Софію Сапегу, затриману в Мінську з Протасевичем, теж перевели під домашній арешт.

Роман Протасевич
Романа Протасевича разом з дівчиною перевели під домашній арешт / Reuters

Затриманого білоруського опозиціонера Роман Протасевич, який є співзасновником Telegram-каналу Nexta, переведено під домашній арешт. Його дівчину Софію Сапегу також звільнили з-під варти, вони знаходяться в орендованих квартирах.

Як заявив батько Протасевича в коментарі російській службі ВВС, адвокати і влада як і раніше нічого не повідомляють сім'ї. Батьки Романа не бачили.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Вони все одно під повним контролем влади, звинувачення з них ніхто не зняв", - сказав батько Романа.

За словами його батька, журналіст, як і Сапега, знаходиться в орендованій квартирі. Втім, вони не разом, а в окремих приміщеннях.

"Нам нічого не говорять про стан Роми, про його статус, це просто знущання", - сказав він.

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Вітчим Софії Сергій Дудич додав, що для її сім'ї це шок і несподіванка.

Затримання Романа Протасевича

  • 23 травня у Мінську під час екстреної посадки літака компанії Ryanair був затриманий опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Разом з Протасевичем затримано його дівчину - 23-річну громадянку Росії Софію Сапегу.
  • 3 червня на білоруському державному телеканалі ОНТ показали "інтерв'ю" з Романом Протасевичем. Блогер зробив низку заяв, серед яких - слова про визнання своєї провини за 342 статтею, що передбачає кримінальну відповідальність про організацію групових дій, спрямованих на грубе порушення громадського порядку.
  • За його словами, він усвідомив, що заклики, які він публікував, призвели до того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення.
  • Протасевич сказав, що більше не хоче лізти в політику. Він з тремтінням в голосі сказав, що хоче мати сім'ю і сподівається з усім впоратися.
  • Водночас на відео видно, що зап'ястя Протасечива покалічені тугими наручниками, руки опухлі. Як написав у Facebook журналіст Юрій Бутусов,"Кати Лукашенка показали сліди тортур на руках захопленого журналіста".
  • 14 червня Роман Протасевич прийшов на пресконференцію, організовану білоруськими силовиками.
  • Ексредактор NEXTA заявив, що не має скарг на умови утримання і ставлення правоохоронних органів.
  • "Я чудово себе почуваю, я у відмінному настрої, у мене немає ніяких скарг. Ніхто мене не бив, пальцем не чіпав. Прошу якомога менше поширювати чутки і домисли про моє здоров'я. Мамо, тату, не переживайте, у мене правда все прекрасно",– заявив Протасевич.

Роман Протасевич новини Білорусі
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