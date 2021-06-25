Романа Протасевича разом з дівчиною перевели під домашній арешт / Reuters

Затриманого білоруського опозиціонера Роман Протасевич, який є співзасновником Telegram-каналу Nexta, переведено під домашній арешт. Його дівчину Софію Сапегу також звільнили з-під варти, вони знаходяться в орендованих квартирах.

Як заявив батько Протасевича в коментарі російській службі ВВС, адвокати і влада як і раніше нічого не повідомляють сім'ї. Батьки Романа не бачили.

"Мені складно коментувати дії влади, які у них цілі. Вони все одно під повним контролем влади, звинувачення з них ніхто не зняв", - сказав батько Романа.

За словами його батька, журналіст, як і Сапега, знаходиться в орендованій квартирі. Втім, вони не разом, а в окремих приміщеннях.

"Нам нічого не говорять про стан Роми, про його статус, це просто знущання", - сказав він.

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Вітчим Софії Сергій Дудич додав, що для її сім'ї це шок і несподіванка.

Затримання Романа Протасевича