Романа Протасевича вместе с девушкой перевели под домашний арест / Reuters

Задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который является соучредителем Telegram-канала Nexta, переведен под домашний арест. Его девушку Софию Сапегу также освободили из-под стражи, они находятся в арендованных квартирах.

Как заявил отец Протасевича в комментарии русской службе ВВС, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. Родители Романа не видели.

"Мне сложно комментировать действия власти, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", — сказал отец Романа.

По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в арендованной квартире. Впрочем, они не вместе, а в отдельных помещениях.

"Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство", — сказал он.

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Отчим Софии Сергей Дудич добавил, что для ее семьи это шок и неожиданность.

Задержание Романа Протасевича