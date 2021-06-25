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Романа Протасевича вместе с девушкой перевели под домашний арест

25 июня 2021, 10:10

Софию Сапегу, задержанную в Минске с Протасевичем, тоже перевели под домашний арест.

Роман Протасевич
Романа Протасевича вместе с девушкой перевели под домашний арест / Reuters

Задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич, который является соучредителем Telegram-канала Nexta, переведен под домашний арест. Его девушку Софию Сапегу также освободили из-под стражи, они находятся в арендованных квартирах.

Как заявил отец Протасевича в комментарии русской службе ВВС, адвокаты и власти по-прежнему ничего не сообщают семье. Родители Романа не видели.

"Мне сложно комментировать действия власти, какие у них цели. Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял", — сказал отец Романа.

По словам его отца, журналист, как и Сапега, находится в арендованной квартире. Впрочем, они не вместе, а в отдельных помещениях.

"Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство", — сказал он.

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Отчим Софии Сергей Дудич добавил, что для ее семьи это шок и неожиданность.

Задержание Романа Протасевича

  • 23 мая в Минске во время экстренной посадки самолета компании Ryanair был задержан оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Вместе с Протасевичем задержана его девушка - 23-летняя гражданка России Софья Сапега.
  • 3 июня на белорусском государственном телеканале ОНТ показали "интервью" с Романом Протасевичем. Блогер сделал ряд заявлений, среди которых – слова о признании своей вины по 342 статье, предусматривающей уголовную ответственность об организации групповых действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка.
  • По его словам, он осознал, что призывы, которые он публиковал, стали следствие того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки.
  • Протасевич сказал, что больше не хочет лезть в политику. Он с дрожью в голосе сказал, что хочет иметь семью и надеется со всем справиться.
  • При этом на видео видно, что запястья Протасечива искалечены тугими наручниками, руки опухшие. Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, "палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста".
  • 14 июня Роман Протасевич пришел на пресс-конференцию, организованную белорусскими силовиками.
  • Экс-редактор NEXTA заявил, что не имеет жалоб на условия содержания и отношение правоохранительных органов.
  • "Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул. Прошу поменьше распространять слухи и домыслы о моем здоровье. Мама, папа, не переживайте, у меня правда все прекрасно",– заявил Протасевич.

Роман Протасевич новости Беларуси
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