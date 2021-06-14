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Протасевич под наблюдением силовиков рассказал о своих шрамах на руках и избиениях в СИЗО

14 июня 2021, 17:20
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Основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича привели на брифинг МИД Беларуси.

Протасевич
Протасевич пришел на брифинг / Reuters

Бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Минске, пришел на пресс-конференцию, организованную белорусскими силовиками.

Экс-редактор NEXTA в очередной раз заявил, что не имеет жалоб на условия содержания и отношение правоохранительных органов.

"Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил, пальцем не тронул. Прошу поменьше распространять слухи и домыслы о моем здоровье. Мама, папа, не переживайте, у меня правда все прекрасно",– заявил Протасевич.

Он также объяснил, откуда появились следи на его руках.

"Во-вторых, относительно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть - это следы от стяжек, которые на меня одели во время задержания, поскольку задержание было настолько неожиданным, что у них не было при себе наручников", - добавил он.

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Протасевич также попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости тяжело воспринимают его родители.

Журналист уверяет, что его никто не заставлял сотрудничать с правоохранительными органами.

"Но я не перехожу на сторону власти. Никто ни в чем меня не убеждал. Я говорю искренне",– заверил Протасевич.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске - о чем ранее сообщал Главред:

23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.

Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.

26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.

Роман Протасевич
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