Росія звинуватила Україну у недружньому кроці та вирішила вислати дипломата

РФ пішла на новий дипломатичний недружній крок проти України / Reuters

Міністерство закордонних справ Російської Федерації стверджує, що Україна пішла на "недружній" крок та вирішило "дзеркально" відповісти.

Російська сторона незадоволена тим, що Україна прийняла рішення вислати її дипломата, повідомляє МЗС.

За даними міністерства, у відповідь на "недружні дії" персоною нон ґрата оголошено співробітника Посольства України в Росії.

У МЗС додали, що українському дипломату запропонували покинути російську територію до кінця п'ятниці, 30 квітня.

У відомстві також пригрозили, що підуть на додаткові заходи, якщо проти російських дипломатів будуть "ворожі кроки".

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Дії російського МЗС вже прокоментували в українському зовнішньополітичному відомстві. Речник МЗС нашої країни Олег Ніколенко сказав РБК-Україна, що Київ вважає крок РФ провокацією.

За його словами, українська сторона скоро відповість на дії Росії.

"...Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", – заявив співрозмовник.

Нагадаємо, 16 квітня в Росії Федеральна служба безпеки затримала співробітника українського Генконсульства в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка за нібито отримання від громадянина РФ закритої інформації.

У МЗС України стверджували, що дипломата підставили. Незабаром після затримання Сосонюка відпустили. Російська сторона вирішила вислати дипломата.

Україна прийняла рішення дзеркально відповісти на дії РФ та оголосила персоною нон ґрата одного з радників Посольства Російської Федерації в Києві.

У російському МЗС попереджали, що можуть відповісти на такий крок української сторони.

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