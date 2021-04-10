Росія відмовилася від переговорів з Києвом і ОБСЄ щодо ситуації з військами

Росія відмовилася пояснювати мету військових маневрів біля кордонів з Україною - ОБСЄ / УНІАН

Москва відмовилася від участі в ініційованому Києвом спеціальному засіданні у ОБСЄ щодо обговорення дій Росії відносно переміщення російських військ біля кордонів східних областей України та в окупованому Криму.

Як повідомляє місія Литви у ОБСЄ в Twitter, російські представники проігнорували захід і відмовилися пояснювати, з чим пов'язана передислокація військ РФ біля кордонів України та на території анексованого Криму.

"Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаціях відповідно до Віденського документа. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, аналогічну інформацію повідомили і в Twitter Місії США при ОБСЄ. Американці вважають, що росіяни повинні були скористатися такою можливістю, щоб пояснити свої дії.

"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно з Віденським документом", - підкреслили у Вашингтоні.

Війська Росії біля кордонів України