Росія відмовилася від переговорів з Києвом і ОБСЄ щодо ситуації з військами

Україна ініціювала у ОБСЄ обговорення дій Росії відповідно до Віденського документа.
Москва відмовилася від участі в ініційованому Києвом спеціальному засіданні у ОБСЄ щодо обговорення дій Росії відносно переміщення російських військ біля кордонів східних областей України та в окупованому Криму.
Як повідомляє місія Литви у ОБСЄ в Twitter, російські представники проігнорували захід і відмовилися пояснювати, з чим пов'язана передислокація військ РФ біля кордонів України та на території анексованого Криму.
"Росія відмовилася брати участь в ініційованих Україною консультаціях відповідно до Віденського документа. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму", - зазначено в повідомленні.
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Крім того, аналогічну інформацію повідомили і в Twitter Місії США при ОБСЄ. Американці вважають, що росіяни повинні були скористатися такою можливістю, щоб пояснити свої дії.
"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно з Віденським документом", - підкреслили у Вашингтоні.
Війська Росії біля кордонів України
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня зробив заяву, згідно з якою військові підрозділи РФ біля кордонів України можуть перебувати стільки часу, скільки знадобиться Москві. Рішення про терміни базування російських військ прийматимуть військове керівництво і президент Путін.
- У США у зв'язку з діями Росії прийняли рішення відправити два кораблі в Чорне море, щоб забезпечити стримування Росії. Американські кораблі перебуватимуть в чорноморській акваторії до 4-5 травня.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня оголосив, що Україна не готується до нібито "наступу" на Донбас, про що заявляє Росія, і назвав риторику Москви дезінформацією. При цьому він додав, що українська армія готова відповідати на будь-які провокації російської сторони.